Найближчі 3 дні в Одесі прогнозують жовтий рівень небезпеки
Найближчими днями в Одесі та області очікується погіршення погодних умов. Пориви вітру досягатимуть до 15-20 м/с.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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"В регіоні очікуються небезпечні метеорологічні явища 1 рівня (жовтого). На автошляхах димка, видимість 1-2 км", — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, "жовтий" рівень небезпеки — це явища погоди, які за кількісними показниками, тривалістю та територією розповсюдження створюють певні незручності для населення та функціонування господарського комплексу.
Наразі в Чорному морі шторм. Посилення вітру призвело до мінної небезпеки.
Міни в Чорному морі — що відомо
Російські військові за час повномасштабної війни в Україні випустили в Чорне море безліч морських мін. Під час штормової погоди їх часто зриває з якоря, після чого вибухонебезпечні предмети дрейфують та створюють загрозу для українців.
В Одеській обласній військовій адміністрації звертаються до громадян з проханням утриматися від прогулянок біля моря, бо це може бути небезпечно.
Нагадаємо, в рамках забезпечення мінної безпеки, біля одного з пляжів області було виявлено і контрольовано знищено морську міну. Інша міна здетонувала, вдарившись у прибережні конструкції одного з місць відпочинку та базування малих плавзасобів. Пошкоджено кілька будівель. Тільки через обмеження доступу до об'єкта, там не було людей і ніхто не постраждав.
Фото:Моя Вінниця