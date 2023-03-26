Найближчі 3 дні в Одесі прогнозують жовтий рівень небезпеки

Синоптики оголосили штормове попередження

Найближчими днями в Одесі та області очікується погіршення погодних умов. Пориви вітру досягатимуть до 15-20 м/с.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

"В регіоні очікуються небезпечні метеорологічні явища 1 рівня (жовтого). На автошляхах димка, видимість 1-2 км", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, "жовтий" рівень небезпеки — це явища погоди, які за кількісними показниками, тривалістю та територією розповсюдження створюють певні незручності для населення та функціонування господарського комплексу.

Наразі в Чорному морі шторм. Посилення вітру призвело до мінної небезпеки.

Міни в Чорному морі — що відомо

Російські військові за час повномасштабної війни в Україні випустили в Чорне море безліч морських мін. Під час штормової погоди їх часто зриває з якоря, після чого вибухонебезпечні предмети дрейфують та створюють загрозу для українців.

В Одеській обласній військовій адміністрації звертаються до громадян з проханням утриматися від прогулянок біля моря, бо це може бути небезпечно.

Нагадаємо, в рамках забезпечення мінної безпеки, біля одного з пляжів області було виявлено і контрольовано знищено морську міну. Інша міна здетонувала, вдарившись у прибережні конструкції одного з місць відпочинку та базування малих плавзасобів. Пошкоджено кілька будівель. Тільки через обмеження доступу до об'єкта, там не було людей і ніхто не постраждав.

Фото:Моя Вінниця