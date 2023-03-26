Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow В ближайшие три дня в Одессе прогнозируют желтый уровень опасности arrow

В ближайшие три дня в Одессе прогнозируют желтый уровень опасности

26 марта 2023 14:56
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
В ближайшие 3 дня в Одессе прогнозируют желтый уровень опасности
Синоптики объявили штормовое предупреждение
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

В ближайшие дни в Одессе и области ожидается ухудшение погодных условий. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

"В регионе ожидаются опасные метеорологические явления 1 уровня (желтого). На автодорогах дымка, видимость 1-2 км", — говорится в сообщении.

Отметим, "желтый" уровень опасности — это явления погоды, которые по количественным показателям, продолжительности и территории распространения создают определенные неудобства для населения и функционирования хозяйственного комплекса.

Пока в Черном море шторм. Усиление ветра привело к минной опасности.

Мины в Черном море — что известно

Российские военные за время полномасштабной войны в Украине выпустили в Черное море множество морских мин. В штормовую погоду их часто срывает с якоря, после чего взрывоопасные предметы дрейфуют и создают угрозу для украинцев.

В Одесской областной военной администрации обращаются к гражданам с просьбой воздержаться от прогулок у моря, потому что это может быть опасно.

Напомним, в рамках обеспечения минной безопасности, возле одного из пляжей области была обнаружена и контролирована уничтоженная морская мина. Другая мина сдетонировала, ударившись в прибрежные конструкции одного из мест отдыха и базирования малых плавсредств. Повреждено несколько построек. Только из-за ограничения доступа к объекту там не было людей и никто не пострадал.

Фото:Моя Винница

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

15:56 Немецкие фермеры стали использовать меньше удобрений из-за войны в Украине

15:45 В Одессе срочно требуется донорская кровь группы 2 (+)

Новина з відео

15:42 В москве на ситилайтах показывают ролики, как собирать тревожный чемоданчик

15:38 Что подготовили создатели шоу "Я люблю Украину" во втором выпуске

Новина з відео

15:26 В Минобороны показали поединок украинских танкистов и российских противотанкистов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

15:18 Маленький Леон из Ирпеня трогательно исполнил хит группы "Антитіла" про Бахмут

15:18 Одесчина заняла 6-е место в стране по темпам декоммунизации

15:09 Украина получила от Франции около 200 тонн энергетического оборудования

15:02 Украинские пограничники "приземлили" восемь вражеских БпЛА

Новина з фото

14:55 "Мисс Украина Вселенная" Виктория Апанасенко вышла замуж: первое фото

Новина з відео

15:42 В москве на ситилайтах показывают ролики, как собирать тревожный чемоданчик

Новина з відео

15:26 В Минобороны показали поединок украинских танкистов и российских противотанкистов

Новина з відео

15:18 Маленький Леон из Ирпеня трогательно исполнил хит группы "Антитіла" про Бахмут

Новина з відео

14:29 Испуганный российский продюсер Пригожин опроверг разговор с олигархом по поводу критики кремля

Новина з відео

11:17 В Украине отмечают День Национальной гвардии: кто поздравил бойцов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

09:59 Сырский показал работу боевой авиации Украины по оккупантам на восточном направлении

Новина з відео

09:42 СТБ в новом сериале неудачно "приклеил" лицо украинского актера на россиянина: детали скандала

Новина з відео

23:25 Молодежка добавляет уверенности: Ротань о подготовке к игре с Англией

Новина з відео

22:30 Англия — Украина: перед игрой в сборную посетили необычные гости

Новина з відео

21:45"Враг стал еще более изолированным и безнадежным": Зеленский подвел итоги недели

Эксклюзив

07:50Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Санитарно-десантные автомобили

Эксклюзив

06:00Жена дома, а муж на фронте: как сохранить отношения и избежать измены

Эксклюзив

20:00Как эффективно планировать свой бюджет: 5 советов от искусственного интеллекта

Новина з фото

15:45 Уже 30 лет бок о бок: история любви Элтона Джона с его мужем, который спас певца

08:00Почему женщин так редко обвиняют в военных преступлениях: случай Львовой-Беловой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

07:25 ТОП-5 малоизвестных и интересных фактов о сериале "Секс в большом городе"

Эксклюзив

07:10Российское вторжение в Украину: неделя 56-я. Возле границы враг собирает войска

Новина з фото

21:45 ТОП-6 звезд, которых преследовали сталкеры: от отчаянных фанатов до жестоких убийц

Эксклюзив

19:03Мэр Ирпеня: "С середины апреля стартует мощное восстановление города. Будем как пчелы в улье"

Новина з фото

18:30Не заминировано: ТОП-пять мест, куда выехать на природу в Киевской области

Актуальное по теме

None 26 Март 15:56

Немецкие фермеры стали использовать меньше удобрений из-за войны в Украине

None 26 Март 15:44

В Одессе срочно требуется донорская кровь группы 2 (+)

None 26 Март 15:43

В москве на ситилайтах показывают ролики, как собирать тревожный чемоданчик

None 26 Март 15:37

Что подготовили создатели шоу "Я люблю Украину" во втором выпуске

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB