В ближайшие 3 дня в Одессе прогнозируют желтый уровень опасности

Синоптики объявили штормовое предупреждение

В ближайшие дни в Одессе и области ожидается ухудшение погодных условий. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

"В регионе ожидаются опасные метеорологические явления 1 уровня (желтого). На автодорогах дымка, видимость 1-2 км", — говорится в сообщении.

Отметим, "желтый" уровень опасности — это явления погоды, которые по количественным показателям, продолжительности и территории распространения создают определенные неудобства для населения и функционирования хозяйственного комплекса.

Пока в Черном море шторм. Усиление ветра привело к минной опасности.

Мины в Черном море — что известно

Российские военные за время полномасштабной войны в Украине выпустили в Черное море множество морских мин. В штормовую погоду их часто срывает с якоря, после чего взрывоопасные предметы дрейфуют и создают угрозу для украинцев.

В Одесской областной военной администрации обращаются к гражданам с просьбой воздержаться от прогулок у моря, потому что это может быть опасно.

Напомним, в рамках обеспечения минной безопасности, возле одного из пляжей области была обнаружена и контролирована уничтоженная морская мина. Другая мина сдетонировала, ударившись в прибрежные конструкции одного из мест отдыха и базирования малых плавсредств. Повреждено несколько построек. Только из-за ограничения доступа к объекту там не было людей и никто не пострадал.

Фото:Моя Винница