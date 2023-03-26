В ближайшие 3 дня в Одессе прогнозируют желтый уровень опасности

В ближайшие три дня в Одессе прогнозируют желтый уровень опасности
В ближайшие дни в Одессе и области ожидается ухудшение погодных условий. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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"В регионе ожидаются опасные метеорологические явления 1 уровня (желтого). На автодорогах дымка, видимость 1-2 км", — говорится в сообщении.
Отметим, "желтый" уровень опасности — это явления погоды, которые по количественным показателям, продолжительности и территории распространения создают определенные неудобства для населения и функционирования хозяйственного комплекса.
Пока в Черном море шторм. Усиление ветра привело к минной опасности.
Мины в Черном море — что известно
Российские военные за время полномасштабной войны в Украине выпустили в Черное море множество морских мин. В штормовую погоду их часто срывает с якоря, после чего взрывоопасные предметы дрейфуют и создают угрозу для украинцев.
В Одесской областной военной администрации обращаются к гражданам с просьбой воздержаться от прогулок у моря, потому что это может быть опасно.
Напомним, в рамках обеспечения минной безопасности, возле одного из пляжей области была обнаружена и контролирована уничтоженная морская мина. Другая мина сдетонировала, ударившись в прибрежные конструкции одного из мест отдыха и базирования малых плавсредств. Повреждено несколько построек. Только из-за ограничения доступа к объекту там не было людей и никто не пострадал.
Фото:Моя Винница