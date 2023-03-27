Какая будет погода в Одессе 27 марта

Подробный прогноз погоды

На Одесчину надвигается непогода. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях 1 уровня (желтого) опасности.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Небольшой дождь. Ночью и утром туман.

Ветер южный, днем западный, 7-12 м/с. Во второй половине дня 15-20 м/с.

Температура ночью 4-6°С тепла, днем 11-13°С тепла.

Атмосферное давление – 754 мм рт. ст.

Влажность воздуха – 76%.

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Днем небольшой дождь, местами. Ночью и утром туман.

Ветер южный 7-12 м/с, во второй половине дня 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7°С тепла, днем 11-16°С тепла.

На дорогах области ночью и утром туман, видимость 1-2 км

Погода в Украине

В понедельник, 27 марта, на востоке, Карпатах и на левобережной части Украины ожидают дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха днем будет колебаться в диапазоне +9…+17 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Подробный прогноз погоды читайте в материале.