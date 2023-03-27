Какая будет погода в Одессе 27 марта

Не прячьте зонтики: одесситов предупреждают об ухудшении погодных условий
На Одесчину надвигается непогода. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях 1 уровня (желтого) опасности.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Небольшой дождь. Ночью и утром туман.
- Ветер южный, днем западный, 7-12 м/с. Во второй половине дня 15-20 м/с.
- Температура ночью 4-6°С тепла, днем 11-13°С тепла.
- Атмосферное давление – 754 мм рт. ст.
- Влажность воздуха – 76%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Днем небольшой дождь, местами. Ночью и утром туман.
- Ветер южный 7-12 м/с, во второй половине дня 15-20 м/с.
- Температура ночью 2-7°С тепла, днем 11-16°С тепла.
- На дорогах области ночью и утром туман, видимость 1-2 км
Погода в Украине
В понедельник, 27 марта, на востоке, Карпатах и на левобережной части Украины ожидают дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха днем будет колебаться в диапазоне +9…+17 градусов.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Подробный прогноз погоды читайте в материале.