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Не прячьте зонтики: одесситов предупреждают об ухудшении погодных условий

27 марта 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Какая будет погода в Одессе 27 марта
Подробный прогноз погоды
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

На Одесчину надвигается непогода. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях 1 уровня (желтого) опасности.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Небольшой дождь. Ночью и утром туман.
  • Ветер южный, днем западный, 7-12 м/с. Во второй половине дня 15-20 м/с.
  • Температура ночью 4-6°С тепла, днем 11-13°С тепла.
  • Атмосферное давление – 754 мм рт. ст.
  • Влажность воздуха – 76%.

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Днем небольшой дождь, местами. Ночью и утром туман.
  • Ветер южный 7-12 м/с, во второй половине дня 15-20 м/с.
  • Температура ночью 2-7°С тепла, днем 11-16°С тепла.
  • На дорогах области ночью и утром туман, видимость 1-2 км

Погода в Украине

В понедельник, 27 марта, на востоке, Карпатах и на левобережной части Украины ожидают дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха днем будет колебаться в диапазоне +9…+17 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Подробный прогноз погоды читайте в материале.

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