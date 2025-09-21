Відео
Головна Одеса Не кожне авто тепер пустять до Румунії — причина в цьому папірці

Не кожне авто тепер пустять до Румунії — причина в цьому папірці

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 18:36
Румунія ввела обов’язковий техогляд для авто з України
Прикордонник перевіряє документи. Фото: Poliţia de Frontieră Română

Румунія посилила умови в’їзду для українських водіїв. Тепер без довідки про технічний стан авто прикордонники не пропускають навіть транзитом. Нововведення вже діє та охоплює всі транспортні засоби — від легкових до вантажних.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Румунією — розказують Новини.LIVE.

Сертифікат техогляду авто

Українські водії, які планують їхати до Румунії, мають бути особливо уважними, адже без довідки про технічний стан автомобіля в країну не впустять. Причому це стосується не лише водіїв, які перетинають кордон на короткий термін, а й тих, хто їде транзитом.

Сертифікат техогляду — це офіційний документ, який підтверджує, що авто справне та відповідає всім нормам безпеки. Його можна отримати лише після перевірки на сертифікованій станції. Техніки обов’язково перевіряють гальма, шини, освітлення, вихлопні гази та інші ключові системи.

Які документи потрібні на кордоні

Окрім довідки про техогляд, для в’їзду до Румунії вам потрібно мати:

  • біометричний паспорт або візу;
  • документи на авто;
  • медичну страховку;
  • підтвердження мети поїздки (бронювання готелю або запрошення);
  • військово-обліковий документ (для чоловіків 18–60 років);
  • довіреність, якщо керуєте чужим авто.

Також важливо знати про обмеження: заборонено ввозити м’ясо, молочні продукти, мед, зброю, наркотики, тварин без дозволів, піратські товари та готівку понад 10 000 євро без декларування.

Щоб уникнути проблем, румунська прикордонна служба радить заздалегідь перевірити список усіх вимог на офіційному сайті або зателефонувати на гарячу лінію українською: +40219590.

Нагадаємо, ми писали, що можна перевозити із собою через польський кордон. Також повідомляли, що одеський таксист підбив підсумки літнього сезону і розповів, скільки вдалося заробити, працюючи на електромобілі.

Одеса Румунія Одеська область Новини Одеси техогляд виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
