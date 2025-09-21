Таксиста в Одесі на електромобілі: скільки можна заробити

Машина таксі. Фото ілюстративне: istock.com

Одеський таксист підбив підсумки літнього сезону і розповів, скільки вдалося заробити, працюючи на електромобілі. Водій поділився досвідом, як вийшов на чистий дохід у сотні тисяч гривень, витрачаючи мінімум на "паливо".

Про це у соцмережі TikTok розповів чоловік під ніком dreamtaxi_odesaa.

Скільки заробив таксист за літо в Одесі

Чоловік розповів, що приїхав у місто виключно заради роботи й уперше сів за кермо таксі саме в Одесі.

"Я почав працювати тут 9 травня. Це був мій перший робочий день у таксі взагалі. Усе літо я працював тільки в Одесі, і вийшло доволі непогано", — каже водій.

Він додає, що головна перевага — електромобіль. Завдяки зарядці вдома витрати виявилися набагато нижчими, ніж на бензині чи газі.

"За весь час пробіг склав 35 тисяч кілометрів. Виконав 3 335 замовлень і заробив понад пів мільйона гривень. Після витрат на зарядку чистими залишилося близько 485 тисяч", — пояснив таксист.

На паливі вдалося зекономити

За його словами, навіть попри платні зарядні станції, загальні витрати на електроенергію склали близько 22,5 тисяч гривень. Решту він покривав домашнім тарифом, що дозволило суттєво зекономити.

"Я витратив 2700 кіловатів. З них більша частина — вдома, по 4,20 за кіловат. Це десь 8 тисяч гривень. Решта — на платних зарядках, ще приблизно 14 тисяч. У результаті витрати на "паливо" мінімальні, а заробіток — достойний", — розповів чоловік.

