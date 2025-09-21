Видео
Таксист из Одессы рассказал, сколько заработал за лето денег

Таксист из Одессы рассказал, сколько заработал за лето денег

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 14:10
Таксиста в Одессе на электромобиле: сколько можно заработать
Машина такси. Фото иллюстративное: istock.com

Одесский таксист подвел итоги летнего сезона и рассказал, сколько удалось заработать, работая на электромобиле. Водитель поделился опытом, как вышел на чистый доход в сотни тысяч гривен, тратя минимум на "топливо".

Об этом в соцсети TikTok рассказал мужчина под ником dreamtaxi_odesaa.

Сколько заработал таксист за лето в Одессе

Мужчина рассказал, что приехал в город исключительно ради работы и впервые сел за руль такси именно в Одессе.

"Я начал работать здесь 9 мая. Это был мой первый рабочий день в такси вообще. Все лето я работал только в Одессе, и получилось довольно неплохо", — говорит водитель.

Он добавляет, что главное преимущество — электромобиль. Благодаря зарядке дома расходы оказались гораздо ниже, чем на бензине или газе.

"За все время пробег составил 35 тысяч километров. Выполнил 3 335 заказов и заработал более полумиллиона гривен. После расходов на зарядку чистыми осталось около 485 тысяч", — пояснил таксист.

На топливе удалось сэкономить

По его словам, даже несмотря на платные зарядные станции, общие расходы на электроэнергию составили около 22,5 тысячи гривен. Остальное он покрывал домашним тарифом, что позволило существенно сэкономить.

"Я потратил 2700 киловатт. Из них большая часть — дома, по 4,20 за киловатт. Это где-то 8 тысяч гривен. Остальные - на платных зарядках, еще примерно 14 тысяч. В результате расходы на "топливо" минимальные, а заработок — достойный", — рассказал мужчина.

Напомним, в Одессе со временем может подорожать "молочка". Также мы писали, что в Одесской области станет меньше кефали.

