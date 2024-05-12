Не маю наміру воювати, — одесит отримав три роки за ухиляння від мобілізації

Повістка. Фото ілюстративне: СБУ

Одесита засудили до трьох років в’язниці за ухилення від мобілізації. На суді чоловік провину визнав, але заявив, що не має наміру брати участь у війні через моральні та матеріальні обов'язки перед родиною.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Деталі справи

За даними суду, у лютому цього року чоловіка признали придатним до військової служби після медичного обстеження у військово-лікарській комісії. Йому була вручена повістка з вимогою явки до територіального центру комплектації та соціальної підтримки для проходження подальшої медичної комісії.

Тягли до ТЦК силоміць

Своєю чергою чоловік на суді стверджував, що до нього підійшли чотири працівники ТЦК, які силоміць затягли його до машини та відвезли для проходження медичної комісії, яка визнала його придатним. Пізніше призовника направили до військової частини в місті Черкаси, де за його скаргами на стан здоров'я начебто відмовилися взяти на облік. Окрім цього, як каже сам фігурант справи, його возили й до військової частини до Умані, де також не прийняли через його скарги на стан здоров'я. Тільки після цього чоловіка повернули до Одеси, де знову вручили повістку, але отримати її він відмовився.

Моє місце — біля родини

Свою відмову брати участь у війні чоловік пояснив бажанням залишитися живим та здоровим для підтримки своєї родини, а не через небажання захищати свою країну. У своїй заяві в суді обвинувачений також зазначив, що не відчуває себе здатним до військової служби, оскільки вважає, що ніколи не навчався воювати. Відомо, що батьки обвинуваченого померли. Він має власну доньку, з якою не спілкувався понад сім років. Дитина проживає з матір'ю окремо від нього.

Нагадаємо, на Одещині молодик на підставі куплених в Інтернеті документів намагався перетнути держкордон. Злочин викрили співробітники ДПСУ, тож наразі за спробу втечі йому загрожує обмеження волі.