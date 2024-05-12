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Не намерен воевать, — одессит получил три года за уклонение от мобилизации

12 мая 2024 13:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Не намерен воевать, — одессит получил три года за уклонение от мобилизации
Нашивка на рукаве представителя ТЦК. Фото иллюстративное: Одесский ТЦК и СП
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Одессита приговорили к трем годам тюрьмы за уклонение от мобилизации. На суде мужчина вину признал, но заявил, что не намерен участвовать в войне из-за моральных и материальных обязанностей перед семьей.

Об этом Новости.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Детали дела

По данным суда, в феврале этого года мужчину признали годным к военной службе после медицинского обследования в военно-врачебной комиссии. Ему была вручена повестка с требованием явки в территориальный центр комплектации и социальную поддержку для прохождения дальнейшей медицинской комиссии.

Тянули в ТЦК насильно

В свою очередь мужчина на суде утверждал, что к нему подошли четыре работника ТЦК, которые насильно затащили его в машину и отвезли для прохождения медицинской комиссии, которая сочла его годным. Позже призывника направили в воинскую часть в городе Черкассы, где по его жалобам на состояние здоровья вроде бы отказались взять на учет. Кроме того, как говорит сам фигурант дела, его возили и в воинскую часть в Умань, где также не приняли из-за его жалоб на состояние здоровья. Только после этого мужчину вернули в Одессу, где снова вручили повестку, но получить ее он отказался.

Мое место — возле семьи

Свой отказ участвовать в войне мужчина объяснил желанием остаться живым и здоровым для поддержки своей семьи, а не из-за нежелания защищать свою страну. В своем заявлении в суде обвиняемый также отметил, что не чувствует себя способным к военной службе, поскольку считает, что никогда не учился воевать. Известно, что родители обвиняемого скончались. У него есть собственная дочь, с которой не общался более семи лет. Ребенок проживает с матерью отдельно от него.

Напомним, в Одесской области молодой человек на основании купленных в Интернете документов пытался пересечь госграницу. Преступление разоблачили сотрудники ГНСУ, поэтому за попытку побега ему грозит ограничение свободы.

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