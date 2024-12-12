Мешканець Одещини відмовився проходити ВЛК, вирок суду

Працівники ТЦК. Фото: ілюстративне/соцмережі

Комунальник з Арцизу отримав повістку, але вирішив не йти проходити ВЛК. Свій вчинок він пояснив страхом. Суд не визнав таку причину поважною.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Арцизького районного суду.

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Подробиці справи

Підсудний працює у КП "Благоустрій". Отримавши повістку, він підписав її, а також попередження про відповідальність за неявку. Втім, до ТЦК він не прийшов. На суді чоловік розповів, що боявся йти воювати.

Що вирішив суд

Суддя врахував визнання обвинуваченим провини і його щире каяття. Крім того, чоловіка добре характеризували за місцем проживання і роботи. Тому йому призначили штраф на суму 5,1 тис. грн.

Нагадаємо, мешканець Хмельниччині також проігнорував повістку, бо боявся служити. А на Одещині чоловік намагався незаконно виїхати за кордон, щоби уникнути мобілізації.