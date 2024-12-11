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Хотів уникнути мобілізації, виїхавши за кордон — рішення суду

11 грудня 2024 21:56
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Мешканець Одещини вигадав, як уникнути мобілізації
Людина тримає паспорти. Фото: ілюстративне/SUD
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Військовозобов'язаний сам себе поставив на консульський облік, сподіваючись завдяки цьому виїхати за кордон і таким чином уникнути призову до війська. Але щось пішло не так. Тепер йому доведеться сплачувати штраф.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Білгород-Дністровського міськрайонного суду.

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Подробиці справи

За матеріалами справи, чоловік знайшов в інтернеті зразок довідки про перебування на консульському обліку. Він заповнив її на ім'я своєї матері, яку мав буцімто супроводжувати до Німеччини. Потім військовозобов'язаний замовив у мережі печатку генконсульства України у Гамбурзі й "завірив" нею підроблений документ. 

Довідку обвинувачений показав прикордонникам у пункті пропуску "Старокозаче". Вони перевірили документ і виявили, що він фальшивий.

Що вирішив суд

Свою провину підсудний визнав і заявив, що кається. Суддя призначив йому штраф у сумі 12,7 тис. грн. Крім того, чоловікові доведеться сплатити 3,1 тис. грн за проведення експертизи підробленої довідки. 

Нагадаємо, на Одещині судили чоловіка, який власноруч виготовив собі "білий квиток". Також вирок суду отримав одесит, який торгував підробленими "білими квитками".

кордон Одеська область Новини Одеси виїзд за кордон судові рішення

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