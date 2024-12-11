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Хотел избежать мобилизации, уехав за границу — решение суда

11 декабря 2024 21:56
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Житель Одесчины придумал, как избежать мобилизации
Человек, держащий паспорта. Фото: иллюстративное/SUD
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Военнообязанный сам себя поставил на консульский учет, надеясь благодаря этому уехать за границу и таким образом избежать призыва в армию. Но что-то пошло не так. Теперь ему придется платить штраф.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Белгород-Днестровского горрайонного суда.

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Подробности дела

По материалам дела мужчина нашел в интернете образец справки о пребывании на консульском учете. Он заполнил ее на имя своей матери, которую будто бы должен был сопровождать в Германию. Затем военнообязанный заказал в сети печать генконсульства Украины в Гамбурге и "заверил" поддельный документ.

Справку обвиняемый показал пограничникам в пункте пропуска "Староказачье". Они проверили документ и обнаружили, что он фальшивый.

Что решил суд

Свою вину подсудимый признал и заявил, что раскаивается. Судья назначил ему штраф в размере 12,7 тыс. грн. Кроме того, мужчине придется заплатить 3,1 тыс. грн за проведение экспертизы поддельной справки.

Напомним, в Одесской области судили мужчину, который собственноручно изготовил себе "белый билет". Также приговор суда получил одессит, торговавший поддельными "белыми билетами".

граница Одесская область Новости Одессы выезд за границу судебные решения

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