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Не пошел на ВВК из-за страха — какое наказание назначил суд

12 декабря 2024 22:03
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Житель Одесчины отказался проходить ВВК, приговор суда
Работники ТЦК. Фото: иллюстративное/соцсети
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Коммунальщик из Арциза получил повестку, но решил не идти проходить ВВК. Свой поступок он объяснил страхом. Суд не признал такую причину уважительной.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Арцизского районного суда.

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Подробности дела

Подсудимый работает в КП "Благоустройство". Получив повестку, он подписал ее, а также предупреждение об ответственности за неявку. Впрочем, в ТЦК он не пришел. На суде мужчина рассказал, что боялся идти воевать.

Что решил суд

Судья учел признание обвиняемым вины и его искреннее раскаяние. Кроме того, мужчину хорошо характеризовали по месту жительства и работы. Поэтому ему назначили штраф в сумме 5,1 тыс. грн.

Напомним, житель Хмельницкой области также проигнорировал повестку, потому что боялся служить. А в Одесской области мужчина пытался незаконно выехать за границу, чтобы избежать мобилизации.

Одесская область мобилизация повестки ВВК ТЦК и СП судебные решения

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