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Не смердітиме — в Одесі очистять ставки парку Перемоги бактеріями

29 жовтня 2024 12:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Ставки парку Перемоги в Одесі більше не смердітимуть
Парк Перемоги в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Одеська мерія виділила кошти на закупку зеленої водорості хлорели. За її допомогою ставки у парку Перемоги очистять від цвітіння води й приберуть неприємний запах. На це з бюджету міста виділили 33 тис. грн.

Відповідне розпорядження опубліковане на сайті Одеської міськради

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Цвітіння води

Навесні та влітку вода у парку Перемоги мала коричневий колір та неприємний запах. Екологи зазначали, що причиною цього була відносно тепла зима, нестача кисню у ставках і засмічення органічними відходами. Водорості, які викликають цвітіння води, можуть викликати алергічні реакції на прояви шкірі людей у вигляді дерматозів. 

Зелена водорість хлорела, яку планує закупити мерія, володіє здатністю інтенсивно виробляти кисень. Тому її застосовують для очищення водойм. Хлорела витісняє синьо-зелені водорості, які спричиняють цвітіння, насичує воду киснем, відновлює популяцію фіто- та зоопланктону.

Нагадаємо, у Києві попередили про погіршення якості повітря. Також ми повідомляли, що через війну руйнується природне середовище Одеської області.

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