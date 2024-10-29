Ставки парка Победы в Одессе больше не будут вонять

Парк Победы в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Одесская мэрия выделила средства на закупку зеленой водоросли хлореллы. С ее помощью пруды в парке Победы очистят от цветения воды и уберут неприятный запах. На это из бюджета города было выделено 33 тыс. грн.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Одесского горсовета.

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Цветение воды

Весной и летом вода в парке Победы имела коричневый цвет и неприятный запах. Экологи отмечали, что причиной этого была относительно теплая зима, недостаток кислорода в прудах и засорение органическими отходами. Водоросли, вызывающие цветение воды, могут вызвать аллергические реакции на проявления кожи людей в виде дерматозов.

Зеленая водоросль хлорелла, которую планирует закупить мэрия, обладает способностью интенсивно производить кислород. Поэтому ее применяют для очистки водоемов. Хлорелла вытесняет сине-зеленые водоросли, вызывающие цветение, насыщает воду кислородом, восстанавливает популяцию фито- и зоопланктона.

Напомним, в Киеве предупредили об ухудшении качества воздуха. Также мы сообщали, что в результате разрушается природная среда Одесской области.