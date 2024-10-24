Через війну погіршується стан повітря на Одещині

Наближаємось до критичної точки — війна руйнує екологію Одещини
Воєнні дії сприяють підвищенню рівня парникових газів у повітрі. Це спричиняє зміни клімату та руйнування природного середовища. Екологи підрахували шкоду, завдану Одеській та Миколаївській областям.
Про це йдеться у повідомленні Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.
Невтішні цифри
За даними інспекції, з початку повномасштабного вторгнення на Одещині та Миколаївщині згоріло:
- 7,8 тонни нафти, нафтопродуктів та газу;
- 5 гектарів лісу та інших насаджень;
- 2,3 млн кв. м інших об'єктів.
Через пожежі до атмосферного повітря потрапило 3 млн тонн діоксиду вуглецю.
"Війна — це не лише людська трагедія, але й катастрофа для клімату. Підвищення рівня парникових газів через військові дії наближає нас до критичної точки, після якої зміни клімату можуть стати незворотними", — зазначили в установі.
Що робити у разі забруднення
- обмежити перебування на відкритому повітрі;
- тримати вікна зачиненими;
- увімкнути зволожувачі повітря та відмовитися від провітрювання;
- утриматися від занять спортом на відкритому повітрі;
- збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих;
- відмовитися від користування власним автотранспортом, а віддати перевагу громадському.
Нагадаємо, в одеському повітрі підвищена концентрація шкідливих часток PM2.5. Також у ґрунті Миколаївщини знайшли важкі метали та інші небезпечні речовини.
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