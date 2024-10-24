Через війну погіршується стан повітря на Одещині

Хмари над містом. Фото: ілюстративне/freepik

Воєнні дії сприяють підвищенню рівня парникових газів у повітрі. Це спричиняє зміни клімату та руйнування природного середовища. Екологи підрахували шкоду, завдану Одеській та Миколаївській областям.

Про це йдеться у повідомленні Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

Читайте також:

Невтішні цифри

За даними інспекції, з початку повномасштабного вторгнення на Одещині та Миколаївщині згоріло:

7,8 тонни нафти, нафтопродуктів та газу;

5 гектарів лісу та інших насаджень;

2,3 млн кв. м інших об'єктів.

Через пожежі до атмосферного повітря потрапило 3 млн тонн діоксиду вуглецю.

"Війна — це не лише людська трагедія, але й катастрофа для клімату. Підвищення рівня парникових газів через військові дії наближає нас до критичної точки, після якої зміни клімату можуть стати незворотними", — зазначили в установі.

Що робити у разі забруднення

обмежити перебування на відкритому повітрі;

тримати вікна зачиненими;

увімкнути зволожувачі повітря та відмовитися від провітрювання;

утриматися від занять спортом на відкритому повітрі;

збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих;

відмовитися від користування власним автотранспортом, а віддати перевагу громадському.

Нагадаємо, в одеському повітрі підвищена концентрація шкідливих часток PM2.5. Також у ґрунті Миколаївщини знайшли важкі метали та інші небезпечні речовини.