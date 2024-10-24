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Наближаємось до критичної точки — війна руйнує екологію Одещини

24 жовтня 2024 19:11
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Через війну погіршується стан повітря на Одещині
Хмари над містом. Фото: ілюстративне/freepik
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Воєнні дії сприяють підвищенню рівня парникових газів у повітрі. Це спричиняє зміни клімату та руйнування природного середовища. Екологи підрахували шкоду, завдану Одеській та Миколаївській областям.  

Про це йдеться у повідомленні Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу

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За даними інспекції, з початку повномасштабного вторгнення на Одещині та Миколаївщині згоріло:

  • 7,8 тонни нафти, нафтопродуктів та газу;
  • 5 гектарів лісу та інших насаджень;
  • 2,3 млн кв. м інших об'єктів.

Через пожежі до атмосферного повітря потрапило 3 млн тонн діоксиду вуглецю.

"Війна — це не лише людська трагедія, але й катастрофа для клімату. Підвищення рівня парникових газів через військові дії наближає нас до критичної точки, після якої зміни клімату можуть стати незворотними", — зазначили в установі. 

Що робити у разі забруднення

  • обмежити перебування на відкритому повітрі;
  • тримати вікна зачиненими;
  • увімкнути зволожувачі повітря та відмовитися від провітрювання;
  • утриматися від занять спортом на відкритому повітрі;
  • збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих;
  • відмовитися від користування власним автотранспортом, а віддати перевагу громадському.

Нагадаємо, в одеському повітрі підвищена концентрація шкідливих часток PM2.5. Також у ґрунті Миколаївщини знайшли важкі метали та інші небезпечні речовини.

повітря клімат Одеська область екологія Миколаївська область

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