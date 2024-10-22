У землі деокупованої частини Миколаївщини виявили отруйні речовини

Спеціалісти проводять дослідження зразків. Фото: Міноборони

У ґрунтах на деокупованих територіях Миколаївської області виявили підвищений вміст важких металів та залишки вибухових речовин. Щоби повернути землі її природний стан, знадобиться багато часу і великі зусилля.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

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Результати досліджень

Спеціалісти Центру досконалості протимінної діяльності та екологічної безпеки обстежили земельні ділянки поблизу міста Снігурівка та села Шевченкове. Вони відібрали зразки ґрунту, мулу та води з річки Інгулець й провели вимірювання. У землі та воді були виявлені

миш'як;

свинець;

мідь;

цинк.

"Виявлені забруднення є наслідком ракетних і артилерійських ударів російської армії, що мали хаотичний характер та влучали в підприємства і склади зберігання засобів захисту рослин, агрохімії (отрутохімікатів), пального", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок діяльності російського флоту у Чорному морі масово гинуть дельфіни. За підрахунками екологів, щоби відновити популяцію, знадобиться не менше п'ятдесяти років.

Також стало відомо, що РФ влаштувала екологічну катастрофу в Горлівці.