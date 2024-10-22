В земле деоккупированной части Николаевщины обнаружили ядовитые вещества

Специалисты проводят исследование образцов. Фото: Минобороны

В грунтах на деоккупированных территориях Николаевской области было выявлено повышенное содержание тяжелых металлов и остатки взрывчатых веществ. Чтобы вернуть земле ее природное состояние, понадобится много времени и большие усилия.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Читайте также:

Результаты исследований

Специалисты Центра совершенства противоминной деятельности и экологической безопасности обследовали земельные участки вблизи города Снигиревка и села Шевченково. Они отобрали образцы почвы, ила и воды из реки Ингулец и провели измерения. В земле и воде были обнаружены

мышьяк;

свинец;

медь;

цинк.

"Выявленные загрязнения являются следствием ракетных и артиллерийских ударов российской армии, которые имели хаотический характер и попадали в предприятия и склады хранения средств защиты растений, агрохимии (ядохимикатов), горючего", — говорится в сообщении.

Напомним, в результате деятельности российского флота в Черном море массово гибнут дельфины. По подсчетам экологов, чтобы восстановить популяцию, понадобится не менее пятидесяти лет.

Также стало известно, что Россия устроила экологическую катастрофу в Горловке.