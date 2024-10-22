В земле деоккупированной части Николаевщины обнаружили ядовитые вещества

Отравленная земля — в почве Николаевской области обнаружили опасные вещества
В грунтах на деоккупированных территориях Николаевской области было выявлено повышенное содержание тяжелых металлов и остатки взрывчатых веществ. Чтобы вернуть земле ее природное состояние, понадобится много времени и большие усилия.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Результаты исследований
Специалисты Центра совершенства противоминной деятельности и экологической безопасности обследовали земельные участки вблизи города Снигиревка и села Шевченково. Они отобрали образцы почвы, ила и воды из реки Ингулец и провели измерения. В земле и воде были обнаружены
- мышьяк;
- свинец;
- медь;
- цинк.
"Выявленные загрязнения являются следствием ракетных и артиллерийских ударов российской армии, которые имели хаотический характер и попадали в предприятия и склады хранения средств защиты растений, агрохимии (ядохимикатов), горючего", — говорится в сообщении.
Напомним, в результате деятельности российского флота в Черном море массово гибнут дельфины. По подсчетам экологов, чтобы восстановить популяцию, понадобится не менее пятидесяти лет.
Также стало известно, что Россия устроила экологическую катастрофу в Горловке.
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