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Приближаемся к критической точке — война разрушает экологию Одесчины

24 октября 2024 19:11
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Из-за войны ухудшается состояние воздуха в Одесской области
Тучи над городом. Фото: иллюстративное/freepik
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Военные действия способствуют повышению уровня парниковых газов в воздухе. Это приводит к изменению климата и разрушению природной среды. Экологи подсчитали ущерб, причиненный Одесской и Николаевской областям.

Об этом говорится в сообщении Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

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По данным инспекции, с начала полномасштабного вторжения в Одесской и Николаевской областях сгорело:

  • 7,8 тонны нефти, нефтепродуктов и газа;
  • 5 гектаров леса и других насаждений;
  • 2,3 млн кв. м других объектов.

Из-за пожаров в атмосферный воздух попало 3 млн тонн диоксида углерода.

"Война — это не только человеческая трагедия, но и катастрофа для климата. Повышение уровня парниковых газов из-за военных действий приближает нас к критической точке, после которой изменения климата могут оказаться необратимыми", — отметили в учреждении.

Что делать в случае загрязнения

  • ограничить пребывание на открытом воздухе;
  • держать окна закрытыми;
  • включить увлажнители воздуха и отказаться от проветривания;
  • воздержаться от занятий спортом на открытом воздухе;
  • увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых;
  • отказаться от пользования собственным автотранспортом, а отдать предпочтение общественному.

Напомним, в одесском воздухе повышенная концентрация вредных частиц PM2.5. Также в грунте Николаевской области нашли тяжелые металлы и другие опасные вещества.

воздух климат Одесская область экология Николаевская область

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