Из-за войны ухудшается состояние воздуха в Одесской области

Приближаемся к критической точке — война разрушает экологию Одесчины
Военные действия способствуют повышению уровня парниковых газов в воздухе. Это приводит к изменению климата и разрушению природной среды. Экологи подсчитали ущерб, причиненный Одесской и Николаевской областям.
Об этом говорится в сообщении Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.
Неутешительные цифры
По данным инспекции, с начала полномасштабного вторжения в Одесской и Николаевской областях сгорело:
- 7,8 тонны нефти, нефтепродуктов и газа;
- 5 гектаров леса и других насаждений;
- 2,3 млн кв. м других объектов.
Из-за пожаров в атмосферный воздух попало 3 млн тонн диоксида углерода.
"Война — это не только человеческая трагедия, но и катастрофа для климата. Повышение уровня парниковых газов из-за военных действий приближает нас к критической точке, после которой изменения климата могут оказаться необратимыми", — отметили в учреждении.
Что делать в случае загрязнения
- ограничить пребывание на открытом воздухе;
- держать окна закрытыми;
- включить увлажнители воздуха и отказаться от проветривания;
- воздержаться от занятий спортом на открытом воздухе;
- увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых;
- отказаться от пользования собственным автотранспортом, а отдать предпочтение общественному.
Напомним, в одесском воздухе повышенная концентрация вредных частиц PM2.5. Также в грунте Николаевской области нашли тяжелые металлы и другие опасные вещества.
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