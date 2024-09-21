Одеса опинилася на шостому місті за забрудненням повітря в Україні

З труби йде дим. Фото: pexels.com

Одеса останніми днями перебуває у першій десятці міст України за забрудненням повітря. Сьогодні, 21 вересня, місто посіло шосту позицію у рейтингу.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на сервіс моніторингу повітря IQair.

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Що не так з повітрям

За даними IQair, концентрація PM2.5 на даний час у 1,8 рази перевищує річний показник Всесвітньої організації охорони здоров'я по якості повітря.

PM (Particulate matter) — це мікроскопічні тверді частинки. Фактично, це все в повітрі, що не є газом, і складається з величезного різноманіття хімічних сполук та матеріалів. Деякі з них можуть бути токсичними. Через невеликий розмір багатьох частинок, що утворюють РМ, токсини при диханні можуть потрапляти в кров. Це загрожує серйозними наслідками для здоров'я, особливо для вразливих груп людей, таких як діти, люди похилого віку та люди з проблемами дихання.

Що робити у разі забруднення

обмежити перебування на відкритому повітрі;

тримати вікна зачиненими;

увімкнути зволожувачі повітря та відмовитися від провітрювання;

утриматися від занять спортом на відкритому повітрі;

збільшити споживання рідини до 2—3 літрів на день для дорослих;

відмовитися від користування власним автотранспортом, а віддати перевагу громадському.

Нагадаємо, через повені в Європі у південних районах Одеської області може погіршитися стан води.

Також екологи повідомляють про наявність токсичних речовин у морській воді.