Одесса оказалась на шестом городе за загрязнением воздуха в Украине

Из трубы идет дым. Фото: pexels.com

Одесса в последние дни находится в первой десятке городов Украины по загрязнению воздуха. Сегодня, 21 сентября, город занял шестую позицию в рейтинге.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на сервис мониторинга воздуха IQair.

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Что не так с воздухом

По данным IQair, концентрация PM2.5 в настоящее время в 1,8 раза превышает годовой показатель Всемирной организации здравоохранения по качеству воздуха.

PM (Particulate matter) — это микроскопические твердые частицы. Фактически это все в воздухе, что не являются газом и состоит из огромного разнообразия химических соединений и материалов. Некоторые из них могут быть токсичными. Из-за небольшого размера многих частиц, образующих РМ, токсины при дыхании могут попадать в кровь. Это грозит серьезными последствиями для здоровья, особенно для уязвимых групп людей, таких как дети, пожилые люди и люди с проблемами дыхания.

Что делать в случае загрязнения

Ограничить пребывание на открытом воздухе;

держать окна закрытыми;

включить увлажнители воздуха и отказаться от проветривания;

воздержаться от занятий спортом на открытом воздухе;

увеличить потребление жидкости до 2—3 литров в день для взрослых;

отказаться от пользования собственным автотранспортом, а отдать предпочтение общественному.

Напомним, из-за наводнений в Европе в южных районах Одесской области может ухудшиться состояние воды.

Также экологи сообщают о наличии токсичных веществ в морской воде.