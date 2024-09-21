Одесса оказалась на шестом городе за загрязнением воздуха в Украине

Одесса вошла в десять городов с самым грязным воздухом в Украине — что известно
Одесса в последние дни находится в первой десятке городов Украины по загрязнению воздуха. Сегодня, 21 сентября, город занял шестую позицию в рейтинге.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на сервис мониторинга воздуха IQair.
Что не так с воздухом
По данным IQair, концентрация PM2.5 в настоящее время в 1,8 раза превышает годовой показатель Всемирной организации здравоохранения по качеству воздуха.
PM (Particulate matter) — это микроскопические твердые частицы. Фактически это все в воздухе, что не являются газом и состоит из огромного разнообразия химических соединений и материалов. Некоторые из них могут быть токсичными. Из-за небольшого размера многих частиц, образующих РМ, токсины при дыхании могут попадать в кровь. Это грозит серьезными последствиями для здоровья, особенно для уязвимых групп людей, таких как дети, пожилые люди и люди с проблемами дыхания.
Что делать в случае загрязнения
- Ограничить пребывание на открытом воздухе;
- держать окна закрытыми;
- включить увлажнители воздуха и отказаться от проветривания;
- воздержаться от занятий спортом на открытом воздухе;
- увеличить потребление жидкости до 2—3 литров в день для взрослых;
- отказаться от пользования собственным автотранспортом, а отдать предпочтение общественному.
Напомним, из-за наводнений в Европе в южных районах Одесской области может ухудшиться состояние воды.
Также экологи сообщают о наличии токсичных веществ в морской воде.
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