Головна Одеса Не стало відомої одеситки Римми Литвак

Не стало відомої одеситки Римми Литвак

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 16:03
Померла Римма Литвак в Одесі
Римма Литвак з чоловіком. Фото: БФ "Майбутнє"

На 95-му році життя пішла з життя Римма Олексіївна Литвак. Вона була відомою вченою. Багато років її ім’я було пов’язане з благодійністю та підтримкою дітей. В Одесі її знали як людину великого серця і тихої сили.

Про це повідомили на офіційному каналі міста, передає Новини.LIVE.

Втрата для Одеси

Римма Олексіївна Литвак була не лише науковицею й педагогом, а й активною учасницею громадського життя міста. Вона присвятила себе вихованню, освіті та підтримці дітей, які потребували особливої уваги й допомоги. Упродовж багатьох років Римма Литвак була вірною супутницею життя, соратницею і музою свого чоловіка — Бориса Литвака, Героя України та Почесного громадянина Одеси й Одеської області. Разом вони стояли біля витоків благодійних ініціатив, які змінили життя сотень родин.

Дім з Ангелом

Особливе місце в їхній спільній справі займала діяльність Одеського обласного благодійного фонду "Майбутнє", відомого також як Дім з Ангелом. Фонд та створений при ньому дитячий реабілітаційний центр стали простором надії для дітей з інвалідністю, де вони отримували лікування, підтримку та можливість розвитку. Ініціатором створення фонду та центру був Борис Литвак. Його заснували на честь пам’яті про доньку подружжя. Будівля отримала свою народну назву завдяки золотій скульптурі янгола на фасаді. Проєкт став одним із символів благодійності міста та багато років допомагає родинам з усієї України.

Одеса смерть Одеська область Новини Одеси люди
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
