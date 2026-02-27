Видео
Главная Одесса В Одессе ушла из жизни Римма Литвак — что известно

В Одессе ушла из жизни Римма Литвак — что известно

Дата публикации 27 февраля 2026 16:03
Умерла Римма Литвак в Одессе
Римма Литвак с мужем. Фото: БФ "Будущее"

На 95-м году жизни ушла из жизни Римма Алексеевна Литвак. Она была известным ученым. Много лет ее имя было связано с благотворительностью и поддержкой детей. В Одессе ее знали как человека большого сердца и тихой силы.

Об этом сообщили на официальном канале города, передает Новини.LIVE.

Потеря для Одессы

Римма Алексеевна Литвак была не только ученым и педагогом, но и активной участницей общественной жизни города. Она посвятила себя воспитанию, образованию и поддержке детей, которые нуждались в особом внимании и помощи. На протяжении многих лет Римма Литвак была верной спутницей жизни, соратницей и музой своего мужа — Бориса Литвака, Героя Украины и Почетного гражданина Одессы и Одесской области. Вместе они стояли у истоков благотворительных инициатив, которые изменили жизни сотен семей.

Дом с Ангелом

Особое место в их общем деле занимала деятельность Одесского областного благотворительного фонда "Будущее", известного также как Дом с Ангелом. Фонд и созданный при нем детский реабилитационный центр стали пространством надежды для детей с инвалидностью, где они получали лечение, поддержку и возможность развития. Инициатором создания фонда и центра был Борис Литвак. Его основали в честь памяти о дочери супругов. Здание получило свое народное название благодаря золотой скульптуре ангела на фасаде. Проект стал одним из символов благотворительности города и много лет помогает семьям со всей Украины.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе на 82-м году жизни умерла заслуженная артистка Украины Ирина Черкасская. Она посвятила родной сцене более 60 лет, сыграла десятки ярких ролей и до последнего выходила к зрителям.

Также мы писали, что еще один известный украинский спортсмен пожертвовал собой во время боевого столкновения с российскими оккупантами. Бывший кикбоксер Николай Литовченко на фронте получил ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью.

