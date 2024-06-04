Відключення світла в Одесі на 4 червня

В Одесі у багатьох містян сьогодні, 4 червня, не буде світла. Ілюстративне фото: Freepik

Сьогодні, 4 червня, в Одеській області продовжують діяти стабілізаційні відключення світла через складну ситуацію в енергосистемі. Окрім цього,наразі тривають ремонтні роботи на мережах, тому у багатьох одеситів електроенергії не буде до 19:00, однак час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Центральний РЕМ:

Академічна, 6 — 26,

Черняховського, 1, 4,

Фонтанська дорога, 16 — 57а,

просп. Шевченка, 33,

пров. Полуничний, 1 — 29,

пров. Педагогічний, 2 — 18, 52,

пров. Тополиний, 1 — 9, 17,

пров. Санаторний, 6а,

Пішеніна, 28 — 59,

пров. Герцена, 2 — 11, 51,

бульв. Французький, 48 — 89а,

Гранатна, 20б,

Валерія Самофалова (Каманіна),

Кортацці провулок (пров. Каманіна), 1 — 4,

пров. Морський, 2, 12, 29,

пров. Економічний, 1 — 5,

Кільцева, 8, 8а,

пров. Кришталевий,

Балтиморська (Посмітного), 1 — 9,

Тіниста, 2а, 24 — 34а,

Педагогічна, 2 — 20,

Черняховського, 1 — 24,

Кленова, 4, 6, 11, 13,

Добровольців (Маршала Говорова), 10б, 26/корп.4,

пров. Північний, 3 — 12,

Івана Франка — усі будинки,

пров. Курортний,

Герцена, 2, 4а, 5, 9,

Єфимова, 2 — 19,

Шота Руставелі, 23а, 23б,

пров. Гагарінський, 31,

пров. Світлий, 1, 1б, 2, 2а,

пров. Університетський, 1,

Генуезька, 20,

Кондрашина, 25 — 43а,

Леся Курбаса (Петрашевського), 7а — 18,

Штурвальна, 3 — 13а,

пров. Івана Франка, 12 — 19.

Роботи до 19:00.

Північний РЕМ:

Рельєфна, 21, 23,

40-а Лінія на ЖМ, 1, 3,

38-а Лінія на житловому масиві, 9, 9,

39-а лінія на житловому масиві, 1 — 16,

Роздольна, 1 — 74.

Роботи до 18:00.

Балтська дорога, 28,

Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42 — 103,

Савранський провулок (пров. Більшовицький), 3 — 10,

Каришковського, 2 — 60,

пров. 5-й Балтський, 7 — 25,

пров. 6-й Балтський, 1 — 47,

Жевахова гора, 3/а, 4 — 61а, 81

Ринкова, 7,

пров. 8-й Балтський, 1 — 11,

2-а Пересипська, 32, 34,

3-я Пересипська, 19 — 27,

7-а Пересипська, 8 — 50а,

пров. 1-й Чорноморський, 5 — 44а,

пров. 2-й Балтський, 1 — 32,

пров. 3-й Балтський, 1 — 39,

пров. 4-й Балтський, 2 — 14,

пров. 7-й Балтський, 1 — 14,

Локомотивна, 1 — 27,

пров. 10-й Чорноморський, 1 — 20,

пров. 13-й Чорноморський, 1 — 44,

8-й Чорноморський, 1 — 54,

пров. 3-й Чорноморський, 1 — 34,

пров. 4-й Чорноморський, 1 — 43,

пров. 5-й Чорноморський, 1 — 19/10,

пров. 7-й Чорноморський, 1 — 8,

пров. 9-й Чорноморський, 6 — 18,

пров. 2-й Чорноморський, 1 — 34,

пров. 6-й Чорноморський, 1 — 10,

пров. 1-й Балтський, 1а — 11.

Роботи до 19:00.

Південний РЕМ:

Люстдорфська дорога, 170/1, 172/1, 170/2.

Роботи до 17:00.

Івана Франка, 41 — 59,

Недєліна, 44 — 111,

Бригадна, 4, 43б — 101,

Леся Курбаса (Петрашевського), 17, 22/корп.1, 22а,

Штурвальна, 17а,

Контр-адмірала Луніна, 7а, 7б,

Щоглова, 18а — 22,

просп. Адміральський, 3 — 17,

Фонтанська дорога, 16/корп.8, 30 — 36, 71 — 75,

Окружна — усі будинки,

Авдєєва-Чорноморського, 1 — 21,

Урожайна, 1 — 38,

пров. Костеловської, 6/в/1, 6в,

пров. Морехідний, 13,

Чубаївська, 11, 11/а/1, 11б, 11в, 11г,

Бернардацці — усі будинки,

пров. Кордонний, 16 — 37а,

Докова, 19,

Суднобудівна, 11,

Трудова, 2 — 16/корп.1,

Геранієва, 2,

Героїв прикордонників, 4,

пров. 4-й Проектований, 5, 5а, 7, 7а,

пров. 5-й Проектований, 4 — 8.

Роботи до 19:00.

Підвищення тарифів на електроенергію

Також ми повідомляли, що Кабінет Міністрів України підняв тариф на електроенергію для населення. Це рішення було ухвалено на засіданні 31 травня. Що ще зміниться та наскільки зросли тарифи, читайте тут.

Окрім цього, ми писали, що в Україні влітку 2024 року через завдану Росією шкоду енергетичному сектору очікується складна ситуація. Споживачам слід бути готовими до нових відключень світла.