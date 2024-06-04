Отключение света в Одессе на 4 июня

В Одессе у многих горожан сегодня, 4 июня, не будет света. Иллюстративное фото: Freepik

Сегодня, 4 июня, в Одесской области продолжают действовать стабилизационные отключения света из-за сложной ситуации в энергосистеме. Кроме этого, продолжаются ремонтные работы на сетях, поэтому у многих одесситов электроэнергии не будет до 19:00, однако время восстановления может меняться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Центральный РЭС:

Академическая, 6 — 26,

Черняховского, 1, 4,

Фонтанская дорога, 16 — 57а,

просп. Шевченко, 33,

пер. Клубничный, 1 — 29,

пер. Педагогический, 2 — 18, 52,

пер. Тополиный, 1 — 9, 17,

пер. Санаторный, 6а,

Пишенина, 28 — 59,

пер. Герцена, 2 — 11, 51,

бульв. Французский, 48 — 89а,

Гранатная, 20б,

Валерия Самофалова (Каманина),

Кортацци переулок (пер. Каманина), 1 — 4,

пер. Морской, 2, 12, 29,

пер. Экономический, 1 — 5,

Кольцевая, 8, 8а,

пер. Хрустальный — все дома,

Балтиморская (Посмитного), 1 — 9,

Тенистая, 2а, 24 — 34а,

Педагогическая, 2 — 20,

Черняховского, 1 — 24,

Кленовая, 4, 6, 11, 13,

Добровольцев (Маршала Говорова), 10б, 26/корп.4,

пер. Северный, 3 — 12,

Ивана Франко — все дома,

пер. Курортный,

Герцена, 2, 4а, 5, 9,

Ефимова, 2 — 19,

Шота Руставели, 23а, 23б,

пер. Гагаринский, 31,

пер. Светлый, 1, 1б, 2, 2а,

пер. Университетский, 1,

Генуэзская, 20,

Кондрашина, 25 — 43а,

Леся Курбаса (Петрашевского), 7а — 18,

Штурвальная, 3 — 13а,

пер. Ивана Франко, 12 — 19.

Работы до 19:00.

Северный РЭС:

Рельефная, 21, 23,

40-я Линия на ЖМ, 1, 3,

38-я Линия на жилом массиве, 9, 9,

39-я линия на жилом массиве, 1 — 16,

Раздельная, 1 — 74.

Работы до 18:00.

Балтская дорога, 28,

Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42 — 103,

Савранский переулок (пер. Большевистский), 3 — 10,

Карышковского, 2 — 60,

пер. 5-й Балтский, 7 — 25,

пер. 6-й Балтский, 1 — 47,

Жевахова гора, 3/а, 4 — 61а, 81

Рыночная, 7,

пер. 8-й Балтский, 1 — 11,

2-я Пересыпская, 32, 34,

3-я Пересыпская, 19 — 27,

7-я Пересыпская, 8 — 50а,

пер. 1-й Черноморский, 5 — 44а,

пер. 2-й Балтский, 1 — 32,

пер. 3-й Балтский, 1 — 39,

пер. 4-й Балтский, 2 — 14,

пер. 7-й Балтский, 1 — 14,

Локомотивная, 1 — 27,

пер. 10-й Черноморский, 1 — 20,

пер. 13-й Черноморский, 1 — 44,

8-й Черноморский, 1 — 54,

пер. 3-й Черноморский, 1 — 34,

пер. 4-й Черноморский, 1 — 43,

пер. 5-й Черноморский, 1 — 19/10,

пер. 7-й Черноморский, 1 — 8,

пер. 9-й Черноморский, 6 — 18,

пер. 2-й Черноморский, 1 — 34,

пер. 6-й Черноморский, 1 — 10,

пер. 1-й Балтский, 1а — 11.

Работы до 19:00.

Южный РЭС:

Люстдорфская дорога, 170/1, 172/1, 170/2.

Работы до 17:00.

Ивана Франко, 41 — 59,

Неделина, 44 — 111,

Бригадная, 4, 43б — 101,

Леся Курбаса (Петрашевского), 17, 22/корп.1, 22а,

Штурвальная, 17а,

Контр-адмирала Лунина, 7а, 7б,

Мачтовая, 18а — 22,

просп. Адмиральский, 3 — 17,

Фонтанская дорога, 16/корп.8, 30 — 36, 71 — 75,

Окружная — все дома,

Авдеева-Черноморского, 1 — 21,

Урожайная, 1 — 38,

пер. Костеловской, 6/в/1, 6в,

пер. Мореходный, 13,

Чубаевская, 11, 11/а/1, 11б, 11в, 11г,

Бернардация — все дома,

пер. Граничный, 16 — 37а,

Докова, 19,

Судостроительная, 11,

Трудовая, 2 — 16/корп.1,

Гераниева, 2,

Героев пограничников, 4,

пер. 4-й Проектируемый, 5, 5а, 7, 7а,

пер. 5-й Проектируемый, 4 — 8.

Работы до 19:00.

Повышение тарифов на электроэнергию

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