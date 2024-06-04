Отключение света в Одессе на 4 июня

Не только стабилизационные, но и плановые — кому из одесситов нужно искать, где зарядить телефон
Сегодня, 4 июня, в Одесской области продолжают действовать стабилизационные отключения света из-за сложной ситуации в энергосистеме. Кроме этого, продолжаются ремонтные работы на сетях, поэтому у многих одесситов электроэнергии не будет до 19:00, однако время восстановления может меняться в зависимости от выполнения работ.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Где не будет света из-за плановых работ
Центральный РЭС:
- Академическая, 6 — 26,
- Черняховского, 1, 4,
- Фонтанская дорога, 16 — 57а,
- просп. Шевченко, 33,
- пер. Клубничный, 1 — 29,
- пер. Педагогический, 2 — 18, 52,
- пер. Тополиный, 1 — 9, 17,
- пер. Санаторный, 6а,
- Пишенина, 28 — 59,
- пер. Герцена, 2 — 11, 51,
- бульв. Французский, 48 — 89а,
- Гранатная, 20б,
- Валерия Самофалова (Каманина),
- Кортацци переулок (пер. Каманина), 1 — 4,
- пер. Морской, 2, 12, 29,
- пер. Экономический, 1 — 5,
- Кольцевая, 8, 8а,
- пер. Хрустальный — все дома,
- Балтиморская (Посмитного), 1 — 9,
- Тенистая, 2а, 24 — 34а,
- Педагогическая, 2 — 20,
- Черняховского, 1 — 24,
- Кленовая, 4, 6, 11, 13,
- Добровольцев (Маршала Говорова), 10б, 26/корп.4,
- пер. Северный, 3 — 12,
- Ивана Франко — все дома,
- пер. Курортный,
- Герцена, 2, 4а, 5, 9,
- Ефимова, 2 — 19,
- Шота Руставели, 23а, 23б,
- пер. Гагаринский, 31,
- пер. Светлый, 1, 1б, 2, 2а,
- пер. Университетский, 1,
- Генуэзская, 20,
- Кондрашина, 25 — 43а,
- Леся Курбаса (Петрашевского), 7а — 18,
- Штурвальная, 3 — 13а,
- пер. Ивана Франко, 12 — 19.
Работы до 19:00.
Северный РЭС:
- Рельефная, 21, 23,
- 40-я Линия на ЖМ, 1, 3,
- 38-я Линия на жилом массиве, 9, 9,
- 39-я линия на жилом массиве, 1 — 16,
- Раздельная, 1 — 74.
Работы до 18:00.
- Балтская дорога, 28,
- Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42 — 103,
- Савранский переулок (пер. Большевистский), 3 — 10,
- Карышковского, 2 — 60,
- пер. 5-й Балтский, 7 — 25,
- пер. 6-й Балтский, 1 — 47,
- Жевахова гора, 3/а, 4 — 61а, 81
- Рыночная, 7,
- пер. 8-й Балтский, 1 — 11,
- 2-я Пересыпская, 32, 34,
- 3-я Пересыпская, 19 — 27,
- 7-я Пересыпская, 8 — 50а,
- пер. 1-й Черноморский, 5 — 44а,
- пер. 2-й Балтский, 1 — 32,
- пер. 3-й Балтский, 1 — 39,
- пер. 4-й Балтский, 2 — 14,
- пер. 7-й Балтский, 1 — 14,
- Локомотивная, 1 — 27,
- пер. 10-й Черноморский, 1 — 20,
- пер. 13-й Черноморский, 1 — 44,
- 8-й Черноморский, 1 — 54,
- пер. 3-й Черноморский, 1 — 34,
- пер. 4-й Черноморский, 1 — 43,
- пер. 5-й Черноморский, 1 — 19/10,
- пер. 7-й Черноморский, 1 — 8,
- пер. 9-й Черноморский, 6 — 18,
- пер. 2-й Черноморский, 1 — 34,
- пер. 6-й Черноморский, 1 — 10,
- пер. 1-й Балтский, 1а — 11.
Работы до 19:00.
Южный РЭС:
- Люстдорфская дорога, 170/1, 172/1, 170/2.
Работы до 17:00.
- Ивана Франко, 41 — 59,
- Неделина, 44 — 111,
- Бригадная, 4, 43б — 101,
- Леся Курбаса (Петрашевского), 17, 22/корп.1, 22а,
- Штурвальная, 17а,
- Контр-адмирала Лунина, 7а, 7б,
- Мачтовая, 18а — 22,
- просп. Адмиральский, 3 — 17,
- Фонтанская дорога, 16/корп.8, 30 — 36, 71 — 75,
- Окружная — все дома,
- Авдеева-Черноморского, 1 — 21,
- Урожайная, 1 — 38,
- пер. Костеловской, 6/в/1, 6в,
- пер. Мореходный, 13,
- Чубаевская, 11, 11/а/1, 11б, 11в, 11г,
- Бернардация — все дома,
- пер. Граничный, 16 — 37а,
- Докова, 19,
- Судостроительная, 11,
- Трудовая, 2 — 16/корп.1,
- Гераниева, 2,
- Героев пограничников, 4,
- пер. 4-й Проектируемый, 5, 5а, 7, 7а,
- пер. 5-й Проектируемый, 4 — 8.
Работы до 19:00.
Повышение тарифов на электроэнергию
Также мы сообщали, что Кабинет Министров Украины поднял тарифы на электроэнергию для населения. Это решение было принято на заседании 31 мая. Что еще изменится и насколько выросли тарифы, читайте здесь.
Кроме того, мы писали, что в Украине летом 2024 года из-за причиненного Россией ущерба энергетическому сектору ожидается сложная ситуация. Потребителям следует быть готовыми к новым отключениям света.
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