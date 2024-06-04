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Не только стабилизационные, но и плановые — кому из одесситов нужно искать, где зарядить телефон

4 июня 2024 10:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Отключение света в Одессе на 4 июня
В Одессе у многих горожан сегодня, 4 июня, не будет света. Иллюстративное фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 4 июня, в Одесской области продолжают действовать стабилизационные отключения света из-за сложной ситуации в энергосистеме. Кроме этого, продолжаются ремонтные работы на сетях, поэтому у многих одесситов электроэнергии не будет до 19:00, однако время восстановления может меняться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света из-за плановых работ

Центральный РЭС:

  • Академическая, 6 — 26,
  • Черняховского, 1, 4,
  • Фонтанская дорога, 16 — 57а,
  • просп. Шевченко, 33,
  • пер. Клубничный, 1 — 29,
  • пер. Педагогический, 2 — 18, 52,
  • пер. Тополиный, 1 — 9, 17,
  • пер. Санаторный, 6а,
  • Пишенина, 28 — 59,
  • пер. Герцена, 2 — 11, 51,
  • бульв. Французский, 48 — 89а,
  • Гранатная, 20б,
  • Валерия Самофалова (Каманина),
  • Кортацци переулок (пер. Каманина), 1 — 4,
  • пер. Морской, 2, 12, 29,
  • пер. Экономический, 1 — 5,
  • Кольцевая, 8, 8а,
  • пер. Хрустальный — все дома,
  • Балтиморская (Посмитного), 1 — 9,
  • Тенистая, 2а, 24 — 34а,
  • Педагогическая, 2 — 20,
  • Черняховского, 1 — 24,
  • Кленовая, 4, 6, 11, 13,
  • Добровольцев (Маршала Говорова), 10б, 26/корп.4,
  • пер. Северный, 3 — 12,
  • Ивана Франко — все дома,
  • пер. Курортный,
  • Герцена, 2, 4а, 5, 9,
  • Ефимова, 2 — 19,
  • Шота Руставели, 23а, 23б,
  • пер. Гагаринский, 31,
  • пер. Светлый, 1, 1б, 2, 2а,
  • пер. Университетский, 1,
  • Генуэзская, 20,
  • Кондрашина, 25 — 43а,
  • Леся Курбаса (Петрашевского), 7а — 18,
  • Штурвальная, 3 — 13а,
  • пер. Ивана Франко, 12 — 19.
    Работы до 19:00.

Северный РЭС:

  • Рельефная, 21, 23,
  • 40-я Линия на ЖМ, 1, 3,
  • 38-я Линия на жилом массиве, 9, 9,
  • 39-я линия на жилом массиве, 1 — 16,
  • Раздельная, 1 — 74.
    Работы до 18:00.
  • Балтская дорога, 28,
  • Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42 — 103,
  • Савранский переулок (пер. Большевистский), 3 — 10,
  • Карышковского, 2 — 60,
  • пер. 5-й Балтский, 7 — 25,
  • пер. 6-й Балтский, 1 — 47,
  • Жевахова гора, 3/а, 4 — 61а, 81
  • Рыночная, 7,
  • пер. 8-й Балтский, 1 — 11,
  • 2-я Пересыпская, 32, 34,
  • 3-я Пересыпская, 19 — 27,
  • 7-я Пересыпская, 8 — 50а,
  • пер. 1-й Черноморский, 5 — 44а,
  • пер. 2-й Балтский, 1 — 32,
  • пер. 3-й Балтский, 1 — 39,
  • пер. 4-й Балтский, 2 — 14,
  • пер. 7-й Балтский, 1 — 14,
  • Локомотивная, 1 — 27,
  • пер. 10-й Черноморский, 1 — 20,
  • пер. 13-й Черноморский, 1 — 44,
  • 8-й Черноморский, 1 — 54,
  • пер. 3-й Черноморский, 1 — 34,
  • пер. 4-й Черноморский, 1 — 43,
  • пер. 5-й Черноморский, 1 — 19/10,
  • пер. 7-й Черноморский, 1 — 8,
  • пер. 9-й Черноморский, 6 — 18,
  • пер. 2-й Черноморский, 1 — 34,
  • пер. 6-й Черноморский, 1 — 10,
  • пер. 1-й Балтский, 1а — 11.
    Работы до 19:00.

Южный РЭС:

  • Люстдорфская дорога, 170/1, 172/1, 170/2.
    Работы до 17:00.
  • Ивана Франко, 41 — 59,
  • Неделина, 44 — 111,
  • Бригадная, 4, 43б — 101,
  • Леся Курбаса (Петрашевского), 17, 22/корп.1, 22а,
  • Штурвальная, 17а,
  • Контр-адмирала Лунина, 7а, 7б,
  • Мачтовая, 18а — 22,
  • просп. Адмиральский, 3 — 17,
  • Фонтанская дорога, 16/корп.8, 30 — 36, 71 — 75,
  • Окружная — все дома,
  • Авдеева-Черноморского, 1 — 21,
  • Урожайная, 1 — 38,
  • пер. Костеловской, 6/в/1, 6в,
  • пер. Мореходный, 13,
  • Чубаевская, 11, 11/а/1, 11б, 11в, 11г,
  • Бернардация — все дома,
  • пер. Граничный, 16 — 37а,
  • Докова, 19,
  • Судостроительная, 11,
  • Трудовая, 2 — 16/корп.1,
  • Гераниева, 2,
  • Героев пограничников, 4,
  • пер. 4-й Проектируемый, 5, 5а, 7, 7а,
  • пер. 5-й Проектируемый, 4 — 8.
    Работы до 19:00.

Повышение тарифов на электроэнергию

Также мы сообщали, что Кабинет Министров Украины поднял тарифы на электроэнергию для населения. Это решение было принято на заседании 31 мая. Что еще изменится и насколько выросли тарифы, читайте здесь.

Кроме того, мы писали, что в Украине летом 2024 года из-за причиненного Россией ущерба энергетическому сектору ожидается сложная ситуация. Потребителям следует быть готовыми к новым отключениям света.

отключения света
коммунальные услуги
Одесса
электроэнергия
ДТЭК
энергетика
электроснабжение

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