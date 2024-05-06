Не варто гаяти час — ситуація із заторами на трасі Одеса-Рені

Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот

Локальні затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського кордону сьогодні, 6 травня. Варто відзначити, що поки їхні розміри не є значущими й ситуація на дорозі залишається під контролем. Проте на пункті пропуску Старокозаче зібралась велика черга з охочих виїхати до сусідньої країни.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор у районі Маяків та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку. Спостерігаються черги й перед самим пунктом пропуску. Ці ділянки на картах позначені помаранчевим та червоним кольором. Подорож з Одеси до Молдови в понеділок вранці триватиме трохи більше години.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

На пункті пропуску "Старокозаче" також зафіксована черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. На картах ця ділянка поступово червонішає, що означає дуже утруднений рух.

Черга на КПП "Старокозаче". Фото: скриншот

Затори на Орлівку

А ось на міжнародній трасі Одеса — Рені на відрізку, що дальше за Паланкою, заторів не зафіксовано. До Румунії дорога вільна, перед самим КПП "Орлівка" черг немає. Доїхати до Румунії з Одеси сьогодні зранку можна за 4 години.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Ціни на пальне на українських АЗС за останню добу не змінилися. Вартість бензину, дизпалива та автогазу залишилась на рівні попереднього дня.

За даними моніторингового сайту, 6 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 59,03 грн/л;

А-95 — 55,65 грн/л;

А-92 — 51,87 грн/л;

дизельне пальне — 53,80 грн/л;

скраплений газ — 27,38 грн/л.

Нагадаємо, на Одещині знову повернулися до ідеї побудувати нову ділянку траси Одеса — Рені в обхід Молдови. Тільки на розробку проєктно-кошторисної документації готові витратити майже 35 млн грн.