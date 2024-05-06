Не стоит терять время — ситуация с пробками на трассе Одесса-Рени
Локальные пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской границы сегодня, 6 мая. Стоит отметить, что пока их размеры не значимы и ситуация на дороге остается под контролем. Однако на пункте пропуска Старокозачье собралась большая очередь из желающих выехать в соседнюю страну.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
Сейчас в сторону Паланки есть пробка в районе Маяков и КПП, которая находится в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Наблюдаются очереди и перед пунктом пропуска. Эти участки на картах обозначены оранжевым и красным цветом. Путешествие из Одессы в Молдову в понедельник утром будет длиться чуть больше часа.
Пробки по направлению Старокозачьего
На пункте пропуска "Старокозачье" также зафиксирована очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительны и достигают нескольких километров. На картах этот участок постепенно краснеет, что означает очень затрудненное движение.
Пробки на Орловке
А вот на международной трассе Одесса — Рени на отрезке, что дальше за Паланкой, пробок не зафиксировано. В Румынию дорога свободна, перед самим КПП "Орловка" очередей нет. Доехать до Румынии из Одессы сегодня утром можно за 4 часа.
Цены на горючее
Цены на топливо на украинских АЗС за последние сутки не изменились. Стоимость бензина, дизтоплива и автогаза осталась на уровне предыдущего дня.
По данным мониторингового сайта, 6 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 59,03 грн/л;
- А-95 — 55,65 грн/л;
- А-92 — 51,87 грн/л;
- дизельное топливо — 53,80 грн/л;
- сжиженный газ — 27,38 грн/л.
Напомним, в Одесской области снова вернулись к идее построить новый участок трассы Одесса — Рени в обход Молдовы. Только на разработку проектно-сметной документации готовы потратить около 35 млн грн.
Читайте Новини.LIVE!