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Не стоит терять время — ситуация с пробками на трассе Одесса-Рени

6 мая 2024 09:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Не стоит терять время — ситуация с пробками на трассе Одесса-Рени
Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Локальные пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской границы сегодня, 6 мая. Стоит отметить, что пока их размеры не значимы и ситуация на дороге остается под контролем. Однако на пункте пропуска Старокозачье собралась большая очередь из желающих выехать в соседнюю страну.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка в районе Маяков и КПП, которая находится в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Наблюдаются очереди и перед пунктом пропуска. Эти участки на картах обозначены оранжевым и красным цветом. Путешествие из Одессы в Молдову в понедельник утром будет длиться чуть больше часа.

Не стоит терять время — ситуация с пробками на трассе Одесса-Рени - фото 1
Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Пробки по направлению Старокозачьего

На пункте пропуска "Старокозачье" также зафиксирована очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительны и достигают нескольких километров. На картах этот участок постепенно краснеет, что означает очень затрудненное движение.

Не стоит терять время — ситуация с пробками на трассе Одесса-Рени - фото 2
Очередь на КПП "Староказачье". Фото: скриншот

Пробки на Орловке

А вот на международной трассе Одесса — Рени на отрезке, что дальше за Паланкой, пробок не зафиксировано. В Румынию дорога свободна, перед самим КПП "Орловка" очередей нет. Доехать до Румынии из Одессы сегодня утром можно за 4 часа.

Не стоит терять время — ситуация с пробками на трассе Одесса-Рени - фото 3
Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Цены на горючее

Цены на топливо на украинских АЗС за последние сутки не изменились. Стоимость бензина, дизтоплива и автогаза осталась на уровне предыдущего дня.

По данным мониторингового сайта, 6 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 59,03 грн/л;
  • А-95 — 55,65 грн/л;
  • А-92 — 51,87 грн/л;
  • дизельное топливо — 53,80 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,38 грн/л.

Напомним, в Одесской области снова вернулись к идее построить новый участок трассы Одесса — Рени в обход Молдовы. Только на разработку проектно-сметной документации готовы потратить около 35 млн грн.

Одесса
Молдова
граница
КПП
Румыния
дороги
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пробки
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