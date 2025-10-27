Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Не виходьте з дому — якою буде погода сьогодні в Одесі

Не виходьте з дому — якою буде погода сьогодні в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 05:30
Оновлено: 17:24
Погода в Одесі на 27 жовтня: сильний дощ, гроза, туман і пориви вітру
Люди з парасольками йдуть по вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 27 жовтня, в Одесі буде прохолодна погода. Синоптики прогнозують сильний дощ, грозу, місцями туман. Також очікуються пориви вітру. За можливості одеситам радять перечекати вдома та не виходити на вулицю без нагальної потреби.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама
Читайте також:

Погода в Одесі

В Одесі сьогодні буде хмарно. Синоптики прогнозують негоду у місті. Вдень очікується сильний дощ та гроза. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви до 15-17 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10…+12°C, удень підніметься до +14…+16°C.

Погода в Одеській області

В Одеській області сьогодні також хмарно. Вдень дощ та гроза. Також очікується туман. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви до 15-17 м/с. Вночі температура становитиме +7…+12 °C, вдень підніметься до +11…+16 °C. На автошляхах видимість 200-500 метрів.

Проогноз погоди в Одесі та області
Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Нагадаємо, ми писали про те, який прогноз від синоптіків для харків'ян. Також ми повідомляли про те, якою завтра буде погода в Києві.

погода Одеса негода Укргідрометцентр Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації