Погода в Одесі на 27 жовтня: сильний дощ, гроза, туман і пориви вітру

Сьогодні, 27 жовтня, в Одесі буде прохолодна погода. Синоптики прогнозують сильний дощ, грозу, місцями туман. Також очікуються пориви вітру. За можливості одеситам радять перечекати вдома та не виходити на вулицю без нагальної потреби.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

В Одесі сьогодні буде хмарно. Синоптики прогнозують негоду у місті. Вдень очікується сильний дощ та гроза. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви до 15-17 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10…+12°C, удень підніметься до +14…+16°C.

Погода в Одеській області

В Одеській області сьогодні також хмарно. Вдень дощ та гроза. Також очікується туман. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви до 15-17 м/с. Вночі температура становитиме +7…+12 °C, вдень підніметься до +11…+16 °C. На автошляхах видимість 200-500 метрів.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

