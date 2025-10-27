Видео
Не выходите из дома — какой будет погода сегодня в Одессе

Не выходите из дома — какой будет погода сегодня в Одессе

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 05:30
обновлено: 17:24
Погода в Одессе на 27 октября: сильный дождь, гроза, туман и порывы ветра
Люди с зонтиками идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 27 октября, в Одессе будет прохладная погода. Синоптики прогнозируют сильный дождь, грозу, местами туман. Также ожидаются порывы ветра. По возможности одесситам советуют переждать дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

В Одессе сегодня будет облачно. Синоптики прогнозируют непогоду в городе. Днем ожидается сильный дождь и гроза. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью составит +10...+12°C, днем поднимется до +14...+16°C.

Погода в Одесской области

В Одесской области сегодня также облачно. Днем дождь и гроза. Также ожидается туман. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы до 15-17 м/с. Ночью температура составит +7...+12 °C, днем поднимется до +11...+16 °C. На автодорогах видимость 200-500 метров.

Проогноз погоди в Одесі та області
Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Напомним, мы писали о том, каков прогноз от синоптиков для харьковчан. Также мы сообщали о том, какой завтра будет погода в Киеве.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
