Погода в Одессе на 27 октября: сильный дождь, гроза, туман и порывы ветра

Сегодня, 27 октября, в Одессе будет прохладная погода. Синоптики прогнозируют сильный дождь, грозу, местами туман. Также ожидаются порывы ветра. По возможности одесситам советуют переждать дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

В Одессе сегодня будет облачно. Синоптики прогнозируют непогоду в городе. Днем ожидается сильный дождь и гроза. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью составит +10...+12°C, днем поднимется до +14...+16°C.

Погода в Одесской области

В Одесской области сегодня также облачно. Днем дождь и гроза. Также ожидается туман. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы до 15-17 м/с. Ночью температура составит +7...+12 °C, днем поднимется до +11...+16 °C. На автодорогах видимость 200-500 метров.

