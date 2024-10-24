У частини школярів на Одещині не буде осінніх канікул

Порожній шкільний клас. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 28 жовтня, у школах Одещини стартують осінні канікули. Втім, відпочивати будуть не всі учні. Частина школярів Болградського району продовжуватиме навчання.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Перенесли на зиму

За словами посадовця, 26 шкіл в області розпочнуть канікули вже у листопаді. А 86 взагалі вирішили не йти на відпочинок восени, а перенести його на січень, збільшивши зимові канікули.

"Це пов’язано з реаліями воєнного часу — зима може бути складною, тому в деяких громадах вирішили максимально ефективно попрацювати до настання холодів. Більшість таких шкіл розташована у Болградському районі", — повідомив Олег Кіпер.

Зазначимо, що графіки канікул у різних школах можуть відрізнятися, адже їхні терміни визначає педагогічна рада, враховуючи температуру у класах, захворюваність учнів і питання безпеки.

Нагадаємо, перед осінніми канікулами "Укрзалізниця" збільшує кількість рейсів на одному з напрямків. Також ми розповідали про те, як просувається реформа шкільного харчування на Одещині.