У частини школярів на Одещині не буде осінніх канікул

Не всі школярі Одещини підуть на осінні канікули — причина
У понеділок, 28 жовтня, у школах Одещини стартують осінні канікули. Втім, відпочивати будуть не всі учні. Частина школярів Болградського району продовжуватиме навчання.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Перенесли на зиму
За словами посадовця, 26 шкіл в області розпочнуть канікули вже у листопаді. А 86 взагалі вирішили не йти на відпочинок восени, а перенести його на січень, збільшивши зимові канікули.
"Це пов’язано з реаліями воєнного часу — зима може бути складною, тому в деяких громадах вирішили максимально ефективно попрацювати до настання холодів. Більшість таких шкіл розташована у Болградському районі", — повідомив Олег Кіпер.
Зазначимо, що графіки канікул у різних школах можуть відрізнятися, адже їхні терміни визначає педагогічна рада, враховуючи температуру у класах, захворюваність учнів і питання безпеки.
Нагадаємо, перед осінніми канікулами "Укрзалізниця" збільшує кількість рейсів на одному з напрямків. Також ми розповідали про те, як просувається реформа шкільного харчування на Одещині.
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