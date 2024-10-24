У части школьников в Одесской области не будет осенних каникул

Не все школьники Одесчины уйдут на осенние каникулы — причина
В понедельник, 28 октября, в Одесских школах стартуют осенние каникулы. Впрочем, отдыхать будут не все учащиеся. Часть школьников Болградского района будут продолжать обучение.
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.
Перенесли на зиму
По словам чиновника, 26 школ в области начнут каникулы уже в ноябре. А 86 вообще решили не уходить на отдых осенью, а перенести его на январь, увеличив зимние каникулы.
"Это связано с реалиями военного времени — зима может быть сложной, поэтому в некоторых общинах решили максимально эффективно поработать до наступления холодов. Большинство таких школ находится в Болградском районе", — сообщил Олег Кипер.
Отметим, что графики каникул в разных школах могут отличаться, ведь их термины определяет педагогический совет, учитывая температуру в классах, заболеваемость учащихся и вопросы безопасности.
Напомним, перед осенними каникулами "Укрзалізниця" увеличивает количество рейсов в одном из направлений. Также мы рассказывали о том, как продвигается реформа школьного питания в Одесской области.
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