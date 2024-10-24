У части школьников в Одесской области не будет осенних каникул

Пустой школьный класс. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 28 октября, в Одесских школах стартуют осенние каникулы. Впрочем, отдыхать будут не все учащиеся. Часть школьников Болградского района будут продолжать обучение.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

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Перенесли на зиму

По словам чиновника, 26 школ в области начнут каникулы уже в ноябре. А 86 вообще решили не уходить на отдых осенью, а перенести его на январь, увеличив зимние каникулы.

"Это связано с реалиями военного времени — зима может быть сложной, поэтому в некоторых общинах решили максимально эффективно поработать до наступления холодов. Большинство таких школ находится в Болградском районе", — сообщил Олег Кипер.

Отметим, что графики каникул в разных школах могут отличаться, ведь их термины определяет педагогический совет, учитывая температуру в классах, заболеваемость учащихся и вопросы безопасности.

Напомним, перед осенними каникулами "Укрзалізниця" увеличивает количество рейсов в одном из направлений. Также мы рассказывали о том, как продвигается реформа школьного питания в Одесской области.