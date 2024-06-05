Відключення світла в Одесі сьогодні: 5 червня

Не за графіком — хто з одеситів сьогодні весь день буде без світла
Сьогодні, 5 червня, в Одеській області продовжують діяти стабілізаційні відключення світла через складну ситуацію в енергосистемі. Окрім цього, наразі тривають ремонтні роботи на мережах. Тому у деяких одеситів електроенергії не буде до 19:00, однак час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла
Центральний РЕМ:
- Пр. Шевченко, 8 — 9.
Роботи до 15.00
Північний РЕМ:
- Вікандера і Ларсена (8 Березня), 42 — 103;
- Балтська дор., 28;
- Савранський пров. (пров. Більшовицький), 3 — 10;
- 2а, 3а, 7а Пересипська;
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Чорноморський, 1 — 54;
- Каришковського, 2 — 60;
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський, 1 — 47;
- Жевахова гора, 22, 30, 81;
- Ринкова, 7;
- Жевахова, 3 — 61;
- Локомотивна, 1 — 27.
Роботи до 19.00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, що в Одесі від сьогодні буде курсувати менше електротранспорту. Таке рішення ухвалили у міськраді з огляду та нестачу електроенергії в регіоні. Тож інтервал між трамваями та тролейбусами збільшиться.
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