Відключення світла в Одесі сьогодні: 5 червня

В Одесі діють графіки стабілізаційних та планових відключень світла. Ілюстративне фото: Freepik

Сьогодні, 5 червня, в Одеській області продовжують діяти стабілізаційні відключення світла через складну ситуацію в енергосистемі. Окрім цього, наразі тривають ремонтні роботи на мережах. Тому у деяких одеситів електроенергії не буде до 19:00, однак час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла

Центральний РЕМ:

Пр. Шевченко, 8 — 9.

Роботи до 15.00

Північний РЕМ:

Вікандера і Ларсена (8 Березня), 42 — 103;

Балтська дор., 28;

Савранський пров. (пров. Більшовицький), 3 — 10;

2а, 3а, 7а Пересипська;

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Чорноморський, 1 — 54;

Каришковського, 2 — 60;

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський, 1 — 47;

Жевахова гора, 22, 30, 81;

Ринкова, 7;

Жевахова, 3 — 61;

Локомотивна, 1 — 27.

Роботи до 19.00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що в Одесі від сьогодні буде курсувати менше електротранспорту. Таке рішення ухвалили у міськраді з огляду та нестачу електроенергії в регіоні. Тож інтервал між трамваями та тролейбусами збільшиться.