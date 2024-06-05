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Не по графику — кто из одесситов сегодня весь день будет без света

5 июня 2024 09:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Отключение света в Одессе сегодня: 5 июня
В Одессе действуют графики стабилизационных и плановых отключений света. Иллюстративное фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 5 июня, в Одесской области продолжают действовать стабилизационные отключения света из-за сложной ситуации в энергосистеме. Кроме этого, продолжаются ремонтные работы на сетях. Поэтому у некоторых одесситов электроэнергии не будет до 19:00, однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света

Центральный РЭС:

  • Пр. Шевченко, 8 — 9.
    Работы до 15.00

Северный РЭС:

  • Викандера и Ларсена (8 Марта), 42 — 103;
  • Балтская дор., 28;
  • Савранский пер. (пер. Большевистский), 3 — 10;
  • 2а, 3а, 7а Пересыпская;
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский, 1 — 54;
  • Карышковского, 2 — 60;
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский, 1 — 47;
  • Жевахова гора, 22, 30, 81;
  • Рыночная, 7;
  • Жевахова, 3 — 61;
  • Локомотивная, 1 — 27.
    Работы до 19.00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, что в Одессе с сегодняшнего дня будет курсировать меньше электротранспорта. Такое решение было принято в горсовете по осмотру и нехватке электроэнергии в регионе. Так что интервал между трамваями и троллейбусами увеличится.

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