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В Одесі зменшать кількість тролейбусів та трамваїв — яка причина

5 червня 2024 05:15
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
В Одесі зменшать кількість тролейбусів та трамваїв 5 червня
Люди на трамвайній зупинці в Одесі. Фото: shutterstock
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В Одесі зменшують кількість тролейбусів та трамваїв від середи, 5 червня. Це робиться з метою зменшення навантаження на енергосистему.

Про це повідомила місцева влада у Telegram.

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"Враховуючи важкий стан в енергетиці, спричинений атаками ворога по енергетичному комплексу країни, для зменшення навантаження на енергосистему з 5 червня КП "Одесміськелектротранс" суттєво скорочує випуск трамваїв та тролейбусів на маршрути міста", — зазначили представники влади.

Там наголосили, що через зменшення кількості електротранспорту збільшиться інтервал його руху. Тож одеситів та гостей міста закликають заздалегідь планувати поїздки Одесою.

Якщо ситуація зміниться — про це повідомлять додатково.

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Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Одеса. Офіційно"

Нагадаємо, що синоптики оголосили в Одесі жовтий рівень небезпеки через грозу та шквальний вітер. Про негоду попереджали в ніч проти 5 червня.

Також ми повідомляли, що небайдужі одесити знесли шлагбаум у селі Фонтанка й таким чином відкрили безкоштовний проїзд до пляжу. Як відомо, власник прибудови вимагав гроші з відпочивальників за можливість проїхати ділянкою дороги.

світло
Одеса
громадський транспорт
електроенергія
обстріли
транспорт

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