В Одессе уменьшат количество троллейбусов и трамваев 5 июня

В Одессе уменьшат количество троллейбусов и трамваев — какая причина
В Одессе уменьшают количество троллейбусов и трамваев со среды, 5 июня. Это делается с целью уменьшения нагрузки на энергосистему.
Об этом сообщили местные власти в Telegram.
В Одессе с 5 июня сократят общественный электротранспорт
"Учитывая тяжелое состояние в энергетике, вызванное атаками врага по энергетическому комплексу страны, для уменьшения нагрузки на энергосистему с 5 июня КП "Одессэлектротранс" существенно сокращает выпуск трамваев и троллейбусов на маршруты города", — отметили представители власти.
Там подчеркнули, что из-за уменьшения количества электротранспорта увеличится интервал его движения. Так что одесситов и гостей города призывают заранее планировать поездки по Одессе.
Если ситуация изменится — об этом сообщат дополнительно.
Напомним, что синоптики объявили в Одессе желтый уровень опасности из-за грозы и шквального ветра. О непогоде предупреждали в ночь на 5 июня.
Также мы сообщали, что неравнодушные одесситы снесли шлагбаум в селе Фонтанка и таким образом открыли бесплатный проезд на пляж. Как известно, владелец пристройки требовал деньги с отдыхающих за возможность проехать по участку дороги.
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