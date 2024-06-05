В Одессе уменьшат количество троллейбусов и трамваев 5 июня

Люди на трамвайной остановке в Одессе. Фото: shutterstock

В Одессе уменьшают количество троллейбусов и трамваев со среды, 5 июня. Это делается с целью уменьшения нагрузки на энергосистему.

Об этом сообщили местные власти в Telegram.

Читайте также:

В Одессе с 5 июня сократят общественный электротранспорт

"Учитывая тяжелое состояние в энергетике, вызванное атаками врага по энергетическому комплексу страны, для уменьшения нагрузки на энергосистему с 5 июня КП "Одессэлектротранс" существенно сокращает выпуск трамваев и троллейбусов на маршруты города", — отметили представители власти.

Там подчеркнули, что из-за уменьшения количества электротранспорта увеличится интервал его движения. Так что одесситов и гостей города призывают заранее планировать поездки по Одессе.

Если ситуация изменится — об этом сообщат дополнительно.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Одесса. Официально"

Напомним, что синоптики объявили в Одессе желтый уровень опасности из-за грозы и шквального ветра. О непогоде предупреждали в ночь на 5 июня.

Также мы сообщали, что неравнодушные одесситы снесли шлагбаум в селе Фонтанка и таким образом открыли бесплатный проезд на пляж. Как известно, владелец пристройки требовал деньги с отдыхающих за возможность проехать по участку дороги.