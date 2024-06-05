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В Одессе уменьшат количество троллейбусов и трамваев — какая причина

5 июня 2024 05:15
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Одессе уменьшат количество троллейбусов и трамваев 5 июня
Люди на трамвайной остановке в Одессе. Фото: shutterstock
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Одессе уменьшают количество троллейбусов и трамваев со среды, 5 июня. Это делается с целью уменьшения нагрузки на энергосистему.

Об этом сообщили местные власти в Telegram.

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"Учитывая тяжелое состояние в энергетике, вызванное атаками врага по энергетическому комплексу страны, для уменьшения нагрузки на энергосистему с 5 июня КП "Одессэлектротранс" существенно сокращает выпуск трамваев и троллейбусов на маршруты города", — отметили представители власти.

Там подчеркнули, что из-за уменьшения количества электротранспорта увеличится интервал его движения. Так что одесситов и гостей города призывают заранее планировать поездки по Одессе.

Если ситуация изменится — об этом сообщат дополнительно.

Когда в Одессе сократят количество трамваев и троллейбусов
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Одесса. Официально"

Напомним, что синоптики объявили в Одессе желтый уровень опасности из-за грозы и шквального ветра. О непогоде предупреждали в ночь на 5 июня.

Также мы сообщали, что неравнодушные одесситы снесли шлагбаум в селе Фонтанка и таким образом открыли бесплатный проезд на пляж. Как известно, владелец пристройки требовал деньги с отдыхающих за возможность проехать по участку дороги.

свет
Одесса
общественный транспорт
электроэнергия
обстрелы
транспорт

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