Прогноз погоди на завтра, 4 червня в Одесі - що обіцяють синоптики Гідрометцентру

Море в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, у середу, 4 червня, в Одесі буде мінлива хмарність, однак синоптики обіцяють без істотних опадів. Але регіоном все ж таки пройдуть короткочасні дощі, можна буде навіть почути грозу.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Завтра в Одесі буде мінлива хмарність, однак без істотних опадів. Вітер очікується північний, 5-10 м/с. Повітря вночі сягатиме +17...+19°C, однак вдень потеплішає до +25...+27°C. Температура морської води 4 червня прогнозується на рівні +17...+18°C.

Погода в Одесі. Фото: скриншот

Погода на Одещині

На Одеську область також очікує мінлива хмарність, проте із короткочасними дощами та грозою. Вітер — північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +15...+20°C, а в світлі часи доби — від +26°C до +31°C. На автошляхах регіону прогнозується добра видимість.

Погода на Одещині. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, коли в Україні потеплішає. А також про те, що синоптики прогнозують досить спекотне літо.