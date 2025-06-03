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Не забываем зонты — какая погода будет в Одессе завтра

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Дата публикации 3 июня 2025 18:38
Прогноз погоды на завтра, 4 июня в Одессе - что обещают синоптики Гидрометцентра
Море в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, в среду, 4 июня, в Одессе будет переменная облачность, однако синоптики обещают без существенных осадков. Но в регионе все же пройдут кратковременные дожди, можно будет даже услышать грозу.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Завтра в Одессе будет переменная облачность, однако без существенных осадков. Ветер ожидается северный, 5-10 м/с. Воздух ночью будет достигать +17...+19°C, однако днем потеплеет до +25...+27°C. Температура морской воды 4 июня прогнозируется на уровне +17...+18°C.

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Погода в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность, однако с кратковременными дождями и грозой. Ветер — северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +15...+20°C, а в светлое время суток — от +26°C до +31°C. На автодорогах региона прогнозируется хорошая видимость.

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Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о том, когда в Украине потеплеет. А также о том, что синоптики прогнозируют достаточно жаркое лето.

погода Одесса синоптик Новости Одессы прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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