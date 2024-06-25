Соловйов заявив, що хоче знищити Одесу, Миколаїв, Харків та Київ

Пропагандист Володимир Соловйов. Фото: росЗМІ

Цього разу пропагандист Соловйов заявив, що він би не тільки хотів захопити українські міста, але й стерти їх з лиця землі. Таку реакцію в Росії спричинили успішні операції Сил оборони Україні у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляють росЗМІ.

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"Після злодіяння я би стер з лиця землі Одесу, Миколаїв, Харків та Київ. Дав би три дні на те, аби жителі залишили ці міста, та завдав би удар. Тому що з Одеси та Миколаєва завдаються удари по Криму", — заявив Соловйов.

Він додав, що начебто саме Харків є українською базою для того, аби завдавати ударів по Бєлгороду. Також, на його думку, Київ теж варто знищити, бо столиця — центр прийняття усіх рішень.

Ураження окупантів

Ми писали, що нещодавно у тимчасово окупованому Криму лунали гучні вибухи. Їх було чутно в районі Севастополя, Балаклави та Інкермана. Також ширилась інформація про роботу російської ППО у районі Євпаторії та Сак.

Пізніше стало відомо, що робота російської ППО спричинила жертви у Криму. Експерти зазначають, що російські офіційні особи не надали доказів щодо причетності України чи США до теракту.

Також у російському Бєлгороді сталася масштабна пожежа на складах із боєприпасами. Жителі чули вибухи та спостерігали величезний стовп диму, проте місцева влада заявила, що це було "загоряння в електрощитовій".