Пропагандист Владимир Соловьев. Фото: росСМИ

В этот раз пропагандист Соловьев заявил, что он бы не только хотел захватить украинские города, но и стереть их с лица земли. Такую реакцию в России вызвали успешные операции Сил обороны Украины во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщают росСМИ.

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"После злодеяния я бы стер с лица земли Одессу, Николаев, Харьков и Киев. Дал бы три дня на то, чтобы жители покинули эти города, и нанес бы удар. Потому что из Одессы и Николаева наносятся удары по Крыму", — заявил Соловьев.

Он добавил, что якобы именно Харьков является украинской базой для того, чтобы наносить удары по Белгороду. Также, по его мнению, Киев тоже следует уничтожить, потому что столица — центр принятия всех решений.

Поражения оккупантов

Мы писали, что недавно во временно оккупированном Крыму раздавались громкие взрывы. Их было слышно в районе Севастополя, Балаклавы и Инкермана. Также распространялась информация о работе российской ПВО в районе Евпатории и Сак.

Позже стало известно, что работа российской ПВО стала причиной жертв в Крыму. Эксперты отмечают, что российские официальные лица не предоставили доказательств причастности Украины или США к теракту.

Также в российском Белгороде произошел масштабный пожар в складах с боеприпасами. Жители слышали взрывы и наблюдали огромный столб дыма, однако местные власти заявили, что это было "возгорание в электрощитовой".