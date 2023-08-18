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"Не звільнили, а сам пішов": зять Гриневецького подав у відставку

18 серпня 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Не звільнили, а сам пішов": зять Гриневецького подав у відставку
Григорій Мельниченко. Фото: "Бессарабія INFORM"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Депутат та голова Білгород-Дністровської районної ради вирішив скласти повноваження за власним бажанням. Депутати мають розглянути цю пропозицію на позачерговій сесії 23 серпня. 

Про це повідомляє "Бессарабія INFORM", із посиланням на власні джерела.

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"До апарату районної ради надійшла заява Мельниченка Григорія Вікторовича про складання ним повноважень голови районної ради. В зв’язку з цим проведення пленарного засідання позачергової сесії районної ради заплановано на 23.08.2023  року — о 16:00 годині у великій залі районної ради", — йдеться у зверненні до депутатів. 

У чому звинувачують Григорія Мельниченка

За даними слідства, під виглядом захисту державного майна від можливих обстрілів посадовець ввів в оману осіб, які зберігали швидкісний катер TUNA 865 Cabin та автомобільний причіп на території яхт-клубу "Совіньйон".

Отримавши державне майно, підозрюваний транспортував катер до заводу в місті Біляївка, де і використовував його на свій розсуд.

Яке покарання чекає на чиновника

Голову райради затримали за статтею 615 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі прокурори повідомили про підозру за статтею 185 частина 5 Кримінального кодексу України. Санкції статті стосуються крадіжки й передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно суд обрав для голови Білгород-Дністровської районної ради запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 5 мільйонів гривень. 

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