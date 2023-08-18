"Не уволили, а сам ушел": зять Гриневецкого подал в отставку

Григорий Мельниченко. Фото: "Бессарабия INFORM"

Депутат и глава Белгород-Днестровского районного совета решил сложить полномочия по собственному желанию. Депутаты должны рассмотреть это предложение на внеочередной сессии 23 августа.

Об этом сообщает "Бессарабия INFORM" со ссылкой на собственные источники.

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"В аппарат районного совета поступило заявление Мельниченко Григория Викторовича о сложении им полномочий председателя районного совета. В связи с этим проведение пленарного заседания внеочередной сессии районного совета запланировано на 23.08.2023 года — в 16:00 в большом зале районного совета", — говорится в обращении к депутатам.

В чем обвиняют Григория Мельниченко

По данным следствия, под видом защиты государственного имущества от возможных обстрелов чиновник ввел в заблуждение лиц, хранивших скоростной катер TUNA 865 Cabin и автомобильный прицеп на территории яхт-клуба "Совиньон".

Получив государственное имущество, подозреваемый транспортировал катер на завод в городе Беляевка, где и использовал его по своему усмотрению.

Какое наказание ждет чиновника

Главу райсовета задержали по статье 615 Уголовного процессуального кодекса Украины. Прокуроры сообщили о подозрении по статье 185 часть 5 Уголовного кодекса Украины. Санкции статьи касаются кражи и предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, недавно суд избрал для председателя Белгород-Днестровского районного совета меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 5 миллионов гривен.