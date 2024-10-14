Затори на трасі Одеса-Рені та черги на кордоні з Молдовою та Румунією

Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот

В понеділок вранці, 14 жовтня, на трасі Одеса-Рені спостерігаються затори в напрямку до кордону з Молдовою та Румунією. Проте на деяких ділянках та прикордонних пунктах пропуску є уповільнення руху, через велику кількість охочих виїхати до сусідніх країн.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на трасі Одеса-Рені

Найбільше скупчення транспорту спостерігається на виїзді з Одеси та перед контрольно-пропускним пунктом (КПП) на території Нижньодністровського національного парку. Остання ділянка позначена на карті червоним кольором, що означає значне уповільнення руху. Також зафіксовано чергу перед самим пунктом пропуску.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Також спостерігаються черги на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора", де рух утруднений, і ділянка траси позначена помаранчевим кольором на картах.

Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот

Затори до Орлівки

Скупчення машин зафіксовані у самій Орлівці, але це несуттєво впливає на загальний трафік. На іншому пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" черг на перетин кордону з Молдовою немає.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Дорога до Рені. Фото: скриншот

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