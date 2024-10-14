Пробки на трассе Одесса — Рени и очереди на границе с Молдовой и Румынией

Не медлите с выездом — ситуация на трассе Одесса — Рени ухудшается
В понедельник утром, 14 октября, на трассе Одесса-Рени наблюдаются пробки по направлению к границе с Молдовой и Румынией. Однако на некоторых участках и пограничных пунктах пропуска есть замедление движения из-за большого количества желающих выехать в соседние страны.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки на трассе Одесса-Рени
Наибольшее количество транспорта наблюдается на выезде из Одессы и перед контрольно-пропускным пунктом (КПП) на территории Нижнеднестровского национального парка. Последний участок отмечен на карте красным цветом, что означает значительное замедление движения. Также зафиксирована очередь перед самим пунктом пропуска.
Также наблюдаются очереди на пункте пропуска "Староказачье — Тудора", где движение затруднено, и участок трассы обозначен оранжевым цветом на картах.
Пробки в Орловку
Скопления машин зафиксированы в самой Орловке, но это не оказывает существенного влияния на общий трафик. На другом пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешт" очередей на пересечение границы с Молдовой нет.
Напомним, на таможне задержан предприниматель, пытавшийся вывезти из Украины десять вагонов с контрабандным маслом.
Также мы писали о самых дешевых новых полноприводных автомобилях в Украине в этом году.
Читайте Новини.LIVE!