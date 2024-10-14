Пробки на трассе Одесса — Рени и очереди на границе с Молдовой и Румынией

Трасса Одесса — Рени. Фото: скриншот

В понедельник утром, 14 октября, на трассе Одесса-Рени наблюдаются пробки по направлению к границе с Молдовой и Румынией. Однако на некоторых участках и пограничных пунктах пропуска есть замедление движения из-за большого количества желающих выехать в соседние страны.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на трассе Одесса-Рени

Наибольшее количество транспорта наблюдается на выезде из Одессы и перед контрольно-пропускным пунктом (КПП) на территории Нижнеднестровского национального парка. Последний участок отмечен на карте красным цветом, что означает значительное замедление движения. Также зафиксирована очередь перед самим пунктом пропуска.

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Также наблюдаются очереди на пункте пропуска "Староказачье — Тудора", где движение затруднено, и участок трассы обозначен оранжевым цветом на картах.

Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот

Пробки в Орловку

Скопления машин зафиксированы в самой Орловке, но это не оказывает существенного влияния на общий трафик. На другом пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешт" очередей на пересечение границы с Молдовой нет.

Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Дорога к Рене. Фото: скриншот

Напомним, на таможне задержан предприниматель, пытавшийся вывезти из Украины десять вагонов с контрабандным маслом.

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