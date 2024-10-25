Затори на трасі Одеса-Рені 25 жовтня

Траса Одеса — Рені. Фото: скриншот

Ввечері у п'ятницю, 25 жовтня, на трасі Одеса — Рені спостерігаються затори. Найбільші черги біля пунктів пропуску — через велику кількість охочих виїхати до Молдови та Румунії. Наразі проїзд в напрямку до кордонів ускладнений.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на трасі Одеса — Рені

Найбільше скупчення транспорту спостерігається перед контрольно-пропускним пунктом (КПП) на території Нижньодністровського національного парку. Втім, затори незначні і не особливо впливають на рух автівок.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Натомість рух до пункту пропуску "Старокозаче — Тудора" ускладнений. На карті ця ділянка позначена помаранчевим кольором. На виїзд за кордон утворилися значні черги.

Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот

Затори до Орлівки

На трасі М-15 рухом до поромної переправи Орлівка — Ісакча великі скупчення машин зафіксовані у районі населеного пункту Саф'яни. Крім того, досить значна черга утворилася у самій Орлівці.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

На іншому пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" великих черг немає. Незначні затори відзначаються біля в'їзду до міста Рені, але на загальний трафік вони суттєво не впливають.

Дорога до Рені. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Одещині затримали іноземного громадянина, який намагався перетнути кордон з підробленими водійськими правами.

Також одесит намагався підкупити прикордонника, аби той надавав йому інформацію про місцезнаходження нарядів ДПСУ.