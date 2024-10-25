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Не медлите с выездом — пробки на трассе Одесса — Рени

25 октября 2024 18:09
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Пробки на трассе Одесса — Рени 25 октября
Трасса Одесса – Рени. Фото: скриншот
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Вечером в пятницу, 25 октября, на трассе Одесса — Рени наблюдаются пробки. Наибольшие очереди возле пунктов пропуска из-за большого количества желающих выехать в Молдову и Румынию. Проезд по направлению к границам осложнен.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки на трассе Одесса — Рени

Наибольшее скопление транспорта наблюдается перед контрольно-пропускным пунктом (КПП) на территории Нижнеднестровского национального парка. Впрочем, пробки незначительны и не особенно влияют на движение автомобилей.

КПП Поланка
Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Вместо этого движение в пункт пропуска "Староказачье — Тудора" затруднено. На карте этот участок обозначен оранжевым цветом. На выезд за границу образовались значительные очереди.

КПП Староказачье
Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот

Пробки в Орловку

На трассе М-15 движением к паромной переправе Орловка-Исакча большие скопления машин зафиксированы в районе населенного пункта Сафьяны. Кроме того, достаточно значительная очередь образовалась в самой Орловке.

КПП Орловка
Дорога в Орловку. Фото: скриншот

На другом пункте пропуска "Рени  Джюрджюлешт" больших очередей нет. Незначительные пробки отмечаются у въезда в Рени, но на общий трафик они существенно не влияют.

КПП РЕНИ
Дорога к Рене. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области задержали иностранного гражданина, который пытался пересечь границу с поддельными водительскими правами.

Также одессит пытался подкупить пограничника, чтобы тот предоставлял ему информацию о местонахождении нарядов ГПСУ.

пробки очереди на границе Одесская область Новости Одессы авто

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