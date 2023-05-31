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Небезпечні розваги: на Одещині діти грались на залізниці

31 травня 2023 18:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Небезпечні розваги: на Одещині діти грались на залізниці
Вагони на залізничній станції. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Нещодавно поліцейські з Подільського району помітили фотографії трьох підлітків, які залізли на дах вантажного вагона на місцевій залізниці. Правоохоронці з'ясували, що небезпечні розваги влаштували місцеві жителі, з яких двоє є тринадцятирічними, а старшому — п'ятнадцять років.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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З початком канікул у дітей побільшало вільного часу, який вони витрачають на пошуки пригод, включаючи залізничні станції. Однак правоохоронці наполягають, що гуляти та розважатися слід тільки в безпечних місцях.

"Ювенальні поліцейські розповіли хлопцям про можливі наслідки необережного перебування на залізниці, а відносно їх батьків, які навіть не знали, чим займаються їхні діти, склали адміністративні протоколи за невиконання обов'язків щодо виховання дітей за частиною 1 статті 184 КУпАП. Адміністративні матеріали скерували до суду", — повідомила керівниця сектору ювенальної превенції Подільського РУП Катерина Нігрецкул.

Поліцейські наголошують, що можна травмуватися не лише, доторкнувшись до контактних ліній на залізниці, але й внаслідок електричної напруги, що виникає між вагонами та лініями електропередач.

Пам'ятайте п'ять основних правил, які збережуть ваше життя та здоров'я, незалежно від віку:

  1. Не переходьте через залізничні колії у невстановлених місцях;
  2. Не перебігайте перед поїздом, що наближається;
  3. Не ходіть в районі стрілкових переводів;
  4. Не підлазьте під вагони;
  5. Не залазьте на дахи вагонів.

Нагадаємо, рівень дитячого травматизму на Одещині у 2022 році збільшився на 10% порівняно з попередніми роками. Кількість таких випадків зросла з 16 тисяч у 2020 та 2021 роках до 17 тисяч у 2022 році.

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