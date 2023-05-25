Рівень травматизму у дітей на Одещині зріс: в чому причина

Спільний брифінг щодо травматизму дітей. Фото: Медіацентрі Україна — Одеса

Рівень дитячого травматизму на Одещині у 2022 році збільшився на 10% порівняно з попередніми роками. Кількість таких випадків зросла з 16 тисяч у 2020 та 2021 роках до 17 тисяч у 2022 році.

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса розповіла начальник медичного управління Департаменту охорони здоровʼя Одеської ОВА Оксана Рокунець-Сорочан.

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Побутові травми тепер стали найпоширенішим видом дитячого травматизму, за ними йдуть вуличні, а потім спортивні. Примітно, що у попередні періоди вуличні травми мали найвищий показник серед усіх видів. За зазначеною інформацією, у 2022 році від дитячого травматизму загинуло 35 дітей, а з 1 січня по 24 травня 2023 року — 10 дітей.

"Через воєнний стан діти змушені навчатися дистанційно, вони перебувають сам на сам, сидять у гаджетах, не спілкуються з іншими дітьми. Діти втрачають обережність через те, що ізольовані перебувають у приміщеннях", — зазначила посадовиця.

Лікарі підкреслюють особливу необхідність обережності батьків у літній період, коли підвищується ризик сезонного травматизму, зокрема травматизму на воді та падінь з вікон. Рекомендується постійно аналізувати можливість отримання травм та дотримуватися заходів безпеки.

"Діти спираються на москітні сітки, які їх не витримують, і при паданні з висоти "швидка", коли приїжджає за викликом, не може нічим допомогти. Переважна більшість таких випадків закінчуються летально", — зазначила лікар з медицини невідкладних станів Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Стасья Комадінко.

Крім того, батькам необхідно використовувати дитячі автокрісла та не залишати дітей наодинці з небезпечними речовинами, такими як побутова хімія тощо.

Нагадаємо, на Одещині дитина випала з балкона квартири, яка розташована на п’ятому поверсі багатоповерхового будинку на проспекті Добровольського. За попередньою інформацією співробітників територіального підрозділу поліції, це сталось коли батько малюка відійшов ненадовго до кімнати.