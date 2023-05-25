Уровень травматизма у детей в Одесской области вырос: в чем причина

Общий брифинг по травматизму детей. Фото: Медиацентр Украина — Одесса.

Уровень детского травматизма в 2022 году увеличился на 10% по сравнению с предыдущими годами. Число таких случаев возросло с 16 тысяч в 2020 и 2021 годах до 17 тысяч в 2022 году.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина-Одесса рассказала начальник медицинского управления Департамента здравоохранения Одесской ОВА Оксана Рокунец-Сорочан.

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Бытовые травмы стали самым распространенным видом детского травматизма, за ними следуют уличные, а затем спортивные. Примечательно, что в предыдущие периоды уличные травмы имели самый высокий показатель среди всех видов. По указанной информации, в 2022 году от детского травматизма погибли 35 детей, а с 1 января по 24 мая 2023 года — 10 детей.

"Из-за военного положения дети вынуждены учиться дистанционно, они находятся один на один, сидят в гаджетах, не общаются с другими детьми. Дети теряют осторожность из-за того, что изолированные находятся в помещениях", — отметила чиновник.

Врачи подчеркивают особую необходимость осторожности родителей в летний период, когда повышается риск сезонного травматизма, в частности травматизма на воде и падений из окон. Рекомендуется постоянно анализировать возможность получения травм и соблюдать меры безопасности.

"Дети опираются на не выдерживающие их москитные сетки и при падении с высоты скорая, когда приезжает по вызову, не может ничем помочь. Подавляющее большинство таких случаев заканчиваются летально", — отметила врач по медицине неотложных состояний Одесского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Стасья Комадинко.

Кроме того, родителям необходимо использовать детские авто кресла и не оставлять детей наедине с опасными веществами, такими как бытовая химия и т.п.

Напомним, в Одесской области ребенок выпал с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже многоэтажного дома на проспекте Добровольского. По предварительной информации сотрудников территориального подразделения полиции — это произошло, когда отец малыша отошел ненадолго в комнату.