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Опасные развлечения: в Одесской области дети играли на железной дороге

31 мая 2023 18:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Опасные развлечения: в Одесской области дети играли на железной дороге
Вагоны на железнодорожной станции. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Недавно полицейские из Подольского района заметили фотографии трех подростков, забравшихся на крышу грузового вагона на местной железной дороге. Правоохранители выяснили, что опасные развлечения устроили местные жители, из которых двое являются тринадцатилетними, а старшему — пятнадцать лет.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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С началом каникул у детей стало больше свободного времени, которое они тратят на поиски происшествий, включая железнодорожные станции. Однако правоохранители настаивают, что гулять и развлекаться следует только в безопасных местах.

"Ювенальные полицейские рассказали ребятам о возможных последствиях неосторожного пребывания на железной дороге, а в отношении их родителей, даже не знавших, чем занимаются их дети, составили административные протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию детей по части 1 статьи 184 КУоАП. Административные материалы направили в суда", — сообщила руководитель сектора ювенальной превенции Подольского РУП Екатерина Нигрецкул.

Полицейские отмечают, что можно травмироваться не только, прикоснувшись к контактным линиям на железной дороге, но и в результате электрического напряжения, возникающего между вагонами и линиями электропередач.

Помните пять основных правил, которые сохранят вашу жизнь и здоровье независимо от возраста:

  1. Не переходите через железнодорожные пути в неустановленных местах;
  2. Не перебегайте перед приближающимся поездом;
  3. Не ходите в районе стрелочных переводов;
  4. Не подлезайте под вагоны;
  5. Не залезайте на крыши вагонов.

Напомним, уровень детского травматизма в 2022 году увеличился на 10% по сравнению с предыдущими годами. Число таких случаев возросло с 16 тысяч в 2020 и 2021 годах до 17 тысяч в 2022 году.

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