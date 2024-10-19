Російські ракетоносії в Чорному морі: загроза ударів по Одещині

Підводний човен на чергуванні. Фото ілюстративне: росЗМІ

Станом на ранок суботи, 19 жовтня, російський флот у морях продовжує залишатися загрозою, але цього разу носій крилатих ракет "Калібр" у Чорному морі не має на борту ракет. Водночас у Середземному морі готові до залпу 16 ракет.

Про це у суботу, 19 жовтня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів на чергуванні

Ситуація на морях навколо України залишається напруженою. У Чорному морі виявлено один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр". Проте цього разу ракети на ньому відсутні. В Азовському морі ворожі кораблі не зафіксовано, але в Середземному морі знаходяться чотири російські кораблі, з яких три оснащені ракетами "Калібр" з загальним залпом до 16 ракет.

Рух морем

За даними військових, за минулу добу через Керченську протоку до Чорного моря пройшли 10 суден, три з яких продовжили рух до Босфору. До Азовського моря також увійшли 8 суден.

"Росія продовжує порушувати міжнародні правила, зокрема Конвенцію SOLAS 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації суден, що підвищує ризик для морської навігації", — додали у ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, російські окупанти черговий раз вночі вдарили по житловій забудові Одеси. Також з самого ранку загарбники дронами та ракетами атакують Україну: так вибухи пролунали в Києві та Черкасах.