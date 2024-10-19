Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Небезпека для Одещини — ворожі кораблі чергують у Чорному морі arrow

Небезпека для Одещини — ворожі кораблі чергують у Чорному морі

19 жовтня 2024 11:23
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Російські ракетоносії в Чорному морі: загроза ударів по Одещині
Підводний човен на чергуванні. Фото ілюстративне: росЗМІ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Станом на ранок суботи, 19 жовтня, російський флот у морях продовжує залишатися загрозою, але цього разу носій крилатих ракет "Калібр" у Чорному морі не має на борту ракет. Водночас у Середземному морі готові до залпу 16 ракет.

Про це у суботу, 19 жовтня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

Читайте також:
Небезпека для Одещини — ворожі кораблі чергують у Чорному морі - фото 1
Інформація щодо кількості ракетоносіїв у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Скільки кораблів на чергуванні

Ситуація на морях навколо України залишається напруженою. У Чорному морі виявлено один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр". Проте цього разу ракети на ньому відсутні. В Азовському морі ворожі кораблі не зафіксовано, але в Середземному морі знаходяться чотири російські кораблі, з яких три оснащені ракетами "Калібр" з загальним залпом до 16 ракет.

Рух морем

За даними військових, за минулу добу через Керченську протоку до Чорного моря пройшли 10 суден, три з яких продовжили рух до Босфору. До Азовського моря також увійшли 8 суден.

"Росія продовжує порушувати міжнародні правила, зокрема Конвенцію SOLAS 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації суден, що підвищує ризик для морської навігації", — додали  у ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, російські окупанти черговий раз вночі вдарили по житловій забудові Одеси. Також з самого ранку загарбники дронами та ракетами атакують Україну: так вибухи пролунали в Києві та Черкасах.

Одеса ракетоносій Одеська ОДА Одеська область Чорне море Новини Одеси

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:00 Незчулися як опинились в коридорі — одесити про нічну атаку росіян

11:56 Українцям надіслали треті платіжки за газ — скільки заплатять споживачі

11:48 Росіяни вдарили по будівлі ДСНС на Сумщині — постраждали рятувальники (фото)

11:35 Магнітосфера Землі активізується — чого чекати метеозалежним сьогодні

11:23 Небезпека для Одещини — ворожі кораблі чергують у Чорному морі

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

11:00 Субсидії на опалювальний сезон 2024−2025 — чому можуть відмовити у допомозі

10:49 До Києва прибув очільник МЗС Франції — мета візиту

10:43 Рятувальники розповіли деталі нічної атаки на Одесу

10:31 Українцям підвищать пенсії — коли чекати змін

10:30 Довбика в Італії порівняли з відомим нападником

12:00 Незчулися як опинились в коридорі — одесити про нічну атаку росіян

11:56 Українцям надіслали треті платіжки за газ — скільки заплатять споживачі

11:48 Росіяни вдарили по будівлі ДСНС на Сумщині — постраждали рятувальники (фото)

11:35 Магнітосфера Землі активізується — чого чекати метеозалежним сьогодні

11:23 Небезпека для Одещини — ворожі кораблі чергують у Чорному морі

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

11:00 Субсидії на опалювальний сезон 2024−2025 — чому можуть відмовити у допомозі

10:49 До Києва прибув очільник МЗС Франції — мета візиту

10:43 Рятувальники розповіли деталі нічної атаки на Одесу

10:31 Українцям підвищать пенсії — коли чекати змін

10:30 Довбика в Італії порівняли з відомим нападником

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Ексклюзив

06:56 Робота в небі під час війни — як сьогодні літають українські стюардеси

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

Text

00:07 Юрист пояснив, як відбувається обмін тілами полеглих між Україною та Росією

18 жовтня 2024
Text

23:47 Економіст пояснив, чому Україні не варто здійснювати транзит газу з Росії

Text

19:56 Нардеп заявив, що прокурори з інвалідністю не можуть обіймати цю посаду

Text

17:52 Коли військові КНДР вступлять у війну та саміт НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

17:09 Андрющенко повідомив, де та коли РФ може почати новий наступ

Text

13:02 Візит Байдена до Німеччини та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

Text

12:52 Україна передала Росії ядерну зброю на суму 500 млрд дол, — ексміністр довкілля

Text

09:32 Боєць ЗСУ Матяш назвав причини, чому військові йдуть у СЗЧ

Text

08:00 Мобілізація жінок та повернення до ядерної зброї — ефір Ранок.LIVE

Text

03:16 Це цинічно та смішно — боєць ЗСУ висловився про "прокурорів-інвалідів" з Хмельниччини

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують