Российские ракетоносители в Черном море: угроза ударов по Одесщине

Подлодка на дежурстве. Фото иллюстративное: росСМИ

По состоянию на утро субботы, 19 октября, российский флот по морям продолжает оставаться угрозой, но на этот раз носитель крылатых ракет "Калибр" в Черном море не имеет на борту ракет. В то же время в Средиземном море готовы к залпу 16 ракет.

Об этом в субботу, 19 октября, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей на дежурстве

Ситуация на морях вокруг Украины остается напряженной. В Черном море обнаружен один российский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр". Однако в этот раз ракеты на нем отсутствуют. В Азовском море вражеские корабли не зафиксированы, но в Средиземном море находятся четыре российских корабля, из которых три оснащены ракетами "Калибр" с общим залпом до 16 ракет.

Движение по морю

По данным военных, за минувшие сутки через Керченский пролив до Черного моря прошли 10 судов, три из которых продолжили движение в Босфор. В Азовское море также вошли 8 судов.

"Россия продолжает нарушать международные правила, в частности, Конвенцию SOLAS 1974 года, выключая системы автоматической идентификации судов, что повышает риск для морской навигации", — добавили в ВМС ВСУ.

Напомним, российские оккупанты в очередной раз ночью ударили по жилой застройке Одессы. Также с самого утра захватчики дронами и ракетами атакуют Украину: так взрывы прогремели в Киеве и Черкассах.